Papá de Juan rompió el silencio tras la eliminación de su hijo por una lesión en el 'Desafío'

Una mezcla de emociones fueron las que sintieron tanto los televidentes de Caracol Televisión como los participantes del reality cuando se enteraron que el entrenador fitness debía abandonar La Ciudad de las Cajas debido a una lesión, la cuál presentó en el Box Blanco hace varios ciclos, pero que se complicó durante el episodio número 79.

Mira también: Manuela, eliminada del ‘Desafío’, tocó fondo por culpa de una decepción amorosa



Papá de Juan se pronunció tras la eliminación de su hijo del 'Desafío'

El pasado 25 de octubre, el padre del deportista apareció en su cuenta oficial de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras al joven, demostrando de esta forma que se siente orgulloso no solo de su proceso de superación personal, sino también del rendimiento que tuvo en cada uno de los Boxes.



"Tu historia aún no ha terminado, apenas empieza, eres ejemplo de perseverancia y compromiso, todo un campeón formado en casa y creado para grandes cosas. Tu humildad te llevará lejos sigue creyendo en ti, estamos orgullosos de todo lo que haz conseguido. El legado continúa, con fuerza JesúsGym y TeamDiaz, toda una familia de guerreros", escribió.

Mira también: La frase de Valentina que confirmaría su atracción por Juan en el 'Desafío', ¿reemplazó a Lucho?



Publicidad

Junto al mensaje hizo públicas siete fotografías en donde se les observa entrenando en familia y disfrutando de la pasión por el deporte.

Es necesario mencionar que esta no fue la única reacción que se conoció después de la salida del concursante, pues varios compañeros de otras ediciones como Campanita, Daniela Taborda, Renzo, Ricky y más se han pronunciado en las plataformas digitales, asegurando que esta noticia los tomó completamente por sorpresa.

Publicidad

"Joda, qué dolor Juan😢", "Capo rompiste 🔥🔥", "Trátenme seria", "Para mí, el más completo, merecías llegar a la final… Auguro cosas grandes Juancho 🙂🙏🏾💕", son algunos de los mensajes que se destacan en las redes de Caracol Televisión y el 'Desafío'.

Por su parte, los Súper Humanos que continúan en competencia también expresaron su tristeza a través del llanto y fue justamente Katiuska, su gran amiga, quien lo despidió con cariño: "Yo sé que todos los sueños son importantes, pero yo se lo dije a él desde el día uno, para mí el mejor de todo el 'Desafío' es él", comentó.

Mira también: Camilo volvió al 'Desafío', pero de una curiosa forma: conoce aquí la razón

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.