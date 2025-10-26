En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Papá de Juan rompió el silencio tras la eliminación de su hijo por una lesión en el 'Desafío'

Papá de Juan rompió el silencio tras la eliminación de su hijo por una lesión en el 'Desafío'

Andrea Serna anunció durante el capítulo 80 del reality de los colombianos que el Súper Humano debía abandonar la competencia debido a la lesión que presentó en el dedo.

Papá de Juan se pronunció luego de la eliminación de su hijo por una lesión en el 'Desafío'.
Foto: Caracol Televisión y @jesusgym (Instagram).
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

