Hijo de Sandra Reyes reveló cómo fue la despedida de su madre: así fue su último adiós

El 1 de diciembre de 2024, la muerte de Sandra Reyes conmovió a todo el país. La recordada doctora Paula de Pedro el escamoso falleció a los 44 años, dejando una huella imborrable en la televisión y en el corazón de los colombianos.

En octubre de este año, su familia participó en un emotivo homenaje por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, enfermedad que acabó con su vida. Durante el evento, se entregó un cuadro con su imagen y se exaltó su legado artístico y humano.

En exclusiva para La Red, Gerónimo Parada Reyes, hijo de la actriz, habló por primera vez sobre cómo vivió ese adiós. “Los recuerdos que tengo de mi mamá son de amor... Fue muy complicado para todos, pero ante todo fue muy tranquilo. Nos pudimos decir todo, tuvimos tiempo de hablar, de amarnos, de abrazarnos. Ante todo, fue bonito tener esa última despedida”, contó conmovido.

Gerónimo también confesó que todavía la siente cerca y que el último consejo que le dio su madre fue uno que hoy lleva tatuado en el alma: “Sonríele a la vida”. Una frase que Refleja La fuerza con la que Sandra Reyes enfrentó sus últimos días.



