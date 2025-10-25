En vivo
También Caerás
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Hijo de Sandra Reyes reveló cómo fue la despedida de su madre: así fue su último adiós

Hijo de Sandra Reyes reveló cómo fue la despedida de su madre: así fue su último adiós

La familia de la actriz estuvo en un evento donde se le rindió homenaje, a propósito del Día de la lucha contra el cáncer de mama. Su hijo, Gerónimo, contó que todavía la siente cerca y la recuerda con amor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad