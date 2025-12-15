Publicidad

Lina Tejeiro se quebró en público por dura situación familiar que vivía: FOTO - CaracolTV

El pasado 14 de noviembre, la actriz confirmó la muerte de Romeo, que la acompañó durante aproximadamente diez años. Reacción de cuando se enteró que estaba en sus últimas horas de vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de dic, 2025
Captaron a Lina Tejeiro llorando en vivo mientras su perrito estaba en sus últimas horas de vida.