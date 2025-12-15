Lina Tejeiro se quebró en público por dura situación familiar que vivía: FOTO

La destacada actriz de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' está de luto debido a la muerte de Romeo, uno de su perritos. La noticia la dio a conocer el pasado 14 de diciembre a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde informó que notó a su mascota indispuesta poco antes de partir para sus últimas dos funciones de 'Escaperoom', su primera obra de teatro.

Recientemente, Tejeiro reapareció en la plataforma para contar cómo se enteró de la noticia de que su mascota estaba en sus últimos momentos de vida cuando ella estaba trabajando y lo difícil que fue tomar la decisión de quedarse dentro del teatro para cumplir con sus compromisos laborales.

"Me duele muchísimo el alma, siento que se fue un pedacito de mí (...) Hoy mi casa se siente muy distinta, Romeo ladraba por todo y ahora solo hay silencio (...) Ayer viví de verdad eso de 'el show debe continuar'. Con el corazón hecho pedazos y un nudo en la garganta hice la última función de mi primera obra de teatro", comentó.

Las reacciones no se han hecho esperar: "Mi Lini, lo siento mucho. Te quiero, te mando mucha fuerza ❤️❤️", "Un abrazo fuerte, la pérdida de nuestros bebés perrunos es algo inevitable, quisiéramos que ellos duraran toda la vida😞🙁❤️‍🩹", son algunos de los mensajes que se destacan.



Se conoce foto de Lina Tejeiro llorando en el escenario

Fue Claudia Serrato, la mánager de Tejeiro, la encargada de publicar un video en el que se observa a la villavicense llorando frente a los asistentes a su obra no solo por lo orgullosa que se siente de haber cumplido un reto más dentro de su carrera, sino porque le había dedicado la obra a su perrito, que se encontraba en delicado estado de salud.

"Tu última función de esta temporada. Qué corazón tan valiente mi Fernandita, qué gran actriz, qué reto tan fantásticamente asumido, qué orgullo ser tu mánager, qué gran admiración siento por ti", fueron las palabras que le dedicó su representante.

En el clip se logra ver a Lina llorando mientras le hace la venia al público, lo que generó un ambiente emotivo en el recinto.

