A Valentina le gustaría pasar una noche loca con otro hombre del Desafío: resumen La Red

En el capítulo de La Red de este 12 de octubre, los integrantes del equipo Gamma del Desafío se destaparon por completo durante una dinámica con Jhoncito Preguntón, que dejó al descubierto coqueteos, confesiones y hasta reclamos. Yudisa no ocultó su atracción por Juan y hasta describió sus labios como “rosaditos, jugosos y lindos”.

¿A Valentina le gusta otro hombre del Desafío?

Gio señaló que Valentina tiene las mejores curvas de la casa, algo que ella tomó con humor antes de sorprender con su propia revelación: confesó que, si pudiera tener una “noche loca”, sería con Juan. ¿Ya olvidó a Lucho?



Mencho aprovechó la oportunidad para “cantarle la tabla” a una excompañera. Sin rodeos, aseguró que Rosa “se arrima al árbol que más sombra le dé, pasa por encima de las personas sin mirar atrás, y eso no vale”.

Por otra parte, el actor Jimmy Vásquez se sinceró sobre la dura crisis que vivió hace unos años, cuando enfrentó problemas económicos y de salud mental. “Me quebré, quedé en la calle y en la ruina absoluta económicamente. A nivel mental estaba demasiado deprimido, sentía muchas inseguridades y, además de perderlo todo, quedé con deudas que hasta hace poco terminé de pagar... fue muy duro”.

