Yo Me Llamo Ozuna 2021 se une al mánager de Pirlo y denuncia a Blessd: dice que lo amenazó

Yo Me Llamo Ozuna 2021 se une al mánager de Pirlo y denuncia a Blessd: dice que lo amenazó

Andrés Sánchez denuncia en La Red el problema que tuvo con el cantante paisa y su equipo por haber trabajado como imitador junto a un doble un 'El Bendito' que no salió en el programa.

