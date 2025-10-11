Camilo Cifuentes reapareció en redes en medio de polémica donde lo tachan de "narcisista"

Uno de los influenciadores que más ha tomado relevancia en Colombia durante el último año es Camilo Cifuentes, el joven cuya identidad sigue siendo un misterio para sus seguidores, pues acostumbra a mantenerse oculto en cada uno de los videos que publica en redes sociales. Recientemente, Cifuentes fue blanco de críticas, luego de que se viralizara un comentario en donde lo tachaban de narcisista.

Más que "narcisismo", el problema de Camilo Cifuentes es que no cuestiona las causas que generan esos problemas sociales con los que busca ayudar.



La caridad sin eso se queda en "la revolución de las cosas pequeñas" de Pirry y esas vainas que no cambian al final del día nada. https://t.co/cOuCpsp2c3 — Laura Natalia Pineda (@alaunapineda) October 8, 2025

La controversia inició cuando un usuario publicó en X una opinión impopular en la que afirmaba que quizás él camuflaba su "narcisismo" haciendo obras de caridad y recibiendo el apoyo por parte de su comunidad.

Camilo Cifuentes reacciona en medio de la polémica

A pesar de las criticas que llegó a recibir, el joven decidió seguir creando contenido para las redes sociales, alejándose de esta forma de todo el drama que está protagonizando sin haber realizado un acto polémico. En sus más recientes publicaciones se destaca un video en el que le entregó a un vendedor de buñuelos la suma de tres millones de pesos por haber sido una persona generosa y acceder a reglarle algunos productos de su mercancía.

El hombre no pudo contener las lágrimas de agradecimiento, pues justo le estaba contando que se encontraba atravesando por una compleja situación debido a un problema de salud que lo aquejaba y que estaba afectando también su trabajo.

En el último clip, por su parte, le pidió a un mujer que le dieran 47 obleas para llevar, lo que dejó a la señora sorprendida ante la solicitud.

Camilo no dudó en agradecer en redes el apoyo que han tenido sus seguidores con el proyecto que está desarrollando: "Mis niños, gracias por todo, por siempre estar pendiente de los videitos, y por confiar en nuestra labor", escribió.

El comentario ya recoge más de 50 mil 'me gusta' y múltiples respuestas: "Ojalá hubiera una notificación de Justo cuando agregues un video 🥹 Dios te bendiga por siempre y para siempre", "Te amo, desconocido conocido", "Ayuda a los animalitos también por favor", "Mi mayor miedo es salir a la calle en chanclas y encontrarme a Camilo y me diga, mi niño cómase esta obleita 🙈", son algunos de los mensajes que se destacan.

