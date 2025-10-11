A qué hora son los partidos de la Selección Colombia y qué cambios habrá en la programación

Todo está listo para disfrutar este sábado de dos partidos de la Selección Colombia. Por un lado, los deportistas de la sub 20 se encuentran compitiendo en los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025 y los mayores se enfrentarán en una contienda como parte de los preparativos para el Mundial FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Mira también: Cuándo darán 'Voy Por Ti, Juega Por Mí': cómo apoyar y fecha para conectarse con el programa



Cambio en La Red por partidos de la Selección Colombia

Los ajustes en la parrilla de programación iniciarán con la transmisión de Noticias Caracol de mediodía, pues el noticiero ocupará el espacio de 12:30 p.m. a 2:30 p.m., para dar espacio al partido de España Vs. Colombia en el Mundial Sub 20 Chile 2025, donde ambos se enfrentarán en los cuartos de final. El partido se extenderá hasta 5:00 p.m.; sin embargo, este horario puede estar sujeto a cambios, pues depende de cómo se desarrolle la jornada.



En este sentido La Red se correrá de su horario habitual (3:00 p.m.), por lo que Mary Méndez, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo, Carlos Vargas y Frank Solano se conectarán con los televidentes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., lo que significa que no darán en pantalla Se Dice De Mí.

Mira también: Actores de ‘La Influencer’ con familiares famosos; una actriz es prima de Amparo Grisales



La emisión central de Noticias Caracol irá de 7:00p.m. y durará solo media hora, pues posteriormente se dará paso al partido de la Selección Colombia Vs. México para los preparatorios para el Mundial FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este encuentro deportivo irá hasta las 10:00 p.m., por lo que ocupará una parte importante del espacio que normalmente está destinado para Sábados Felices.

Publicidad

El programa humorístico más longevo de la historia colombiana, por su parte, será mostrado desde las 10:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. para que los televidentes tengan la oportunidad de disfrutar de una nueva edición del Desatino, así como también de las rutinas de comediantes de la talla de Los Siameses, Los Cuyes, Piroberta, Boyacoman, Jeringa, Polilla y otras figuras del entretenimiento nacional que durante años han alegrado a los hogares colombianos.

Mira también: Actor de 'Escupiré sobre sus tumbas' fue atracado en Bogotá: "Se bajaron plata de cuentas"



Dónde ver los partidos de la Selección Colombia este 11 de octubre

Recuerda que puedes conectarte a la señal en vivo de Gol Caracol para disfrutar de toda la jornada y que también tienes la posibilidad de descargar ditu.

