En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / A qué hora son los partidos de la Selección Colombia y qué cambios habrá en la programación

A qué hora son los partidos de la Selección Colombia y qué cambios habrá en la programación

Caracol Televisión anunció que este 11 de octubre habrá varios cambios en la parrilla de programación para que los seguidores puedan unirse a la fiebre del fútbol y disfrutar de la jornada deportiva.

Qué pasará hoy con La Red, Noticias Caracol y la parrilla de Caracol Televisión por partidos de la Selección Colombia.
Qué pasará hoy con La Red, Noticias Caracol y la parrilla de Caracol Televisión por partidos de la Selección Colombia.
Foto: GettyImages y tomada de Internet.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad