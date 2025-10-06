Cuándo darán 'Voy Por Ti, Juega Por Mí': cómo apoyar y fecha para conectarse con el programa

El lunes festivo 13 de octubre, a las 8:30 p. m., regresa a Caracol Televisión el concurso 'Voy por ti, Juega por mí', un programa que por sexto año consecutivo une la solidaridad con el entretenimiento. La iniciativa, en alianza con UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), busca visibilizar y recaudar fondos para garantizar la protección y el acceso a derechos de los niños, niñas y adolescencia en Colombia.

Este año, la campaña se centrará en cuatro de los programas que trabaja UNICEF en el territorio colombiano:

• Prevención de violencias basadas en género.

• Oportunidades de vida para adolescentes y jóvenes en zonas de conflicto armado.

• Educación en riesgos de artefactos explosivos y minas antipersonal.

• Protección de la niñez en contextos de emergencia.

Con este programa, los televidentes tendrán la oportunidad de ayudar con sus donaciones a la infancia y adolescencia en Colombia mientras se divierten y concursan para ganar premios para la familia y el hogar. Las donaciones únicas o mensuales que realicen los colombianos a UNICEF se convertirán en espacios seguros para proteger a la niñez de diferentes tipos de violencias y en acompañamiento para la prevención de violencia sexual y psicológica, en especial a niñas y adolescentes.



Asimismo, gracias a estas donaciones, la organización podrá apoyar iniciativas y emprendimientos para que adolescentes y jóvenes construyan proyectos de vida alejados de la violencia, entregará kits de educación para prevenir que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de minas y artefactos explosivos y entregará ayuda humanitaria en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, afirmó: "Nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de un programa que respalda la misión de UNICEF de recaudar fondos para sus causas más nobles. Cada año tenemos el privilegio de producir este formato y, aunque en pantalla haya ganadores, los verdaderos afortunados somos nosotros. Con esta iniciativa vamos más allá del entretenimiento en sí mismo, contribuyendo a inspirar, transformar y, sobre todo, a construir una sociedad más solidaria y participativa".

José María Reyes, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Caracol Televisión, aseguró: "Reafirmamos nuestro compromiso con una televisión que moviliza y genera impacto. Esta iniciativa demuestra que los contenidos también pueden transformar realidades y convocar a la sociedad en torno a causas como la protección de la niñez".

Por su parte, Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia, dijo: "Esta plataforma nos permite mostrar los retos que enfrenta la niñez a diario y cómo cada colombiano puede ser parte de la solución. Con sus donaciones seguimos construyendo un país en el que cada niño, niña y adolescente tenga una infancia libre de violencias y con oportunidades".



Cómo donar en 'Voy Por Ti, Juega Por Mí' 2025

Desde el 9 de septiembre, los televidentes han podido donar ingresando a www.ayudaunicef.com o llamando o escribiendo al número de WhatsApp 323 254 0722, las personas podrán hacer una donación (mensual o única) desde COP$20.000 a favor de la niñez y adolescencia en Colombia; esta donación los habilitará a participar en la actividad el día del concurso.

El Televidente/Donante que realice una donación única o mensual, podrá participar en el juego final para ganar un carro 0 km. Una vez la donación se haga efectiva, UNICEF enviará vía correo electrónico registrado por el Televidente/Donante, por SMS o WhatsApp un código de acceso para ingresar a la página de Caracol Televisión: https://unicef.caracoltv.com el día del programa y apoyar a uno de los Amigos de la Niñez que cree que ganará cada una de las pruebas durante el concurso.



Quiénes serán los presentadores de 'Voy Por Ti, Juega Por Mí 2025'

Acompañados de Carlos Calero, quien conducirá el programa, estarán Laura Tobón, Cristina Hurtado, Jorge Alfredo Vargas y José Narváez, quienes competirán en diferentes pruebas de destreza y agilidad, para representar a los donantes seleccionados y ayudarlos a ganar diferentes premios, donados por las empresas patrocinadoras como El Aeropuerto Internacional El Dorado, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Jerónimo Martins y SmartFit.

Entre más donen las personas, más oportunidades tendrán de ayudar, participar y ganar premios increíbles. Las donaciones mensuales permitirán que UNICEF brinde soluciones sostenibles y contribuya a transformar vidas en comunidades afectadas por la violencia y la pobreza.