Por qué Marcela Reyes no fue a darle el último adiós a B- King: así tomó la difícil decisión

La destacada empresaria concedió una entrevista para el podcast 'Más allá del silencio' en donde se refirió a cómo ha enfrentado las acusaciones en su contra por la muerte de Bayron Sánchez, su expareja sentimental, en México. Inicialmente, la mujer confesó que el motivo por el que decidió separarse fue debido a que él no quiso acceder a internarse en un centro de rehabilitación debido a que estaba consumiendo sustancias, y también se pronunció sobre si iría a darle el último adiós.

Por qué Marcela Reyes no fue al funeral de B- King

Al final de episodio, Rafael Poveda aprovechó para hacerle una importante pregunta a la artista: "Esta entrevista la estamos grabando antes de que llegue el cuerpo de Bayron a Colombia, ¿vas a ir a su sepelio?", dijo.

Con la voz entrecortada, Reyes confesó que debía abandonar la idea por más que quisiera debido a que tenía que protegerse a sí misma y a su familia: "Esa pregunta ya me la he hecho varias veces, ¿sabes? Y a mí me encantaría, pero no es lo debido. Han habido muchos señalamientos, dudas de mí y ya he pasado muchos malos ratos, no me quiero agregar uno más a mi vida. Me quedo con lo lindo que viví con él, eso nadie me lo puede quitar, me quedo con todos los momentos vividos en esta casa. Mi hijo, él y yo", mencionó.



Posteriormente, indicó que ha orado mucho por el descanso eterno de su exesposo, para que la mamá del cantante tenga fuerza de salir adelante de esta situación y para que sea el mismo Sánchez el que se encargue de aclarar esta situación desde el más allá.

Adriana Salazar y Stefanía Agudelo organizaron un homenaje en Medellín para despedir al intérprete de temas como 'Talismán', 'No me digas' y 'Yo soy'. Decenas de personas llegaron vestidas de blanco para despedir con globos y palomas al artista, quien fue hallado sin vida en Ciudad de México junto a DJ Regio Clown luego de que sus seres queridos los reportaran como desaparecidos el 16 de septiembre luego de un espectáculo.

