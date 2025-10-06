En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Por qué Marcela Reyes no fue a darle el último adiós a B- King: así tomó la difícil decisión

Por qué Marcela Reyes no fue a darle el último adiós a B- King: así tomó la difícil decisión

La DJ de guaracha concedió una entrevista previa al funeral del cantante de reguetón en Medellín, en la que confesó que no iría a darle el último adiós. Este fue el motivo.

Por qué Marcela Reyes no fue al sepelio de B- King en Medellín.
Por qué Marcela Reyes no fue al sepelio de B- King en Medellín.
Foto: YouTube 'Más allá del silencio' y Instagram @bkingoficial
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad