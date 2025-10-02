Último adiós de B- King: fanáticos se congregaron en Medellín para las honras fúnebres

Luego de ofrecer varias entrevistas para medios de comunicación en Colombia y el exterior, la familia de Bayron Sánchez se preparó para darle el último adiós al cantante de reguetón. Este 2 de octubre se llevó a cabo un homenaje en Medellín para honrar la memoria del intérprete de temas como 'Como yo', 'No me digas', 'En las botellas' y 'Talismán'.

Mira también: Mamá de B- King destapó la millonaria suma que le iban a dar a su hijo por su show en México



Tal y como lo había solicitado su hermana, los asistentes al evento llegaron vestidos completamente de blanco para rendirle homenaje. En las imágenes difundidas en redes sociales como X, se les vio a orando, recordando algunos de sus éxitos y dándole soporte a sus seres queridos, quienes enfrentan la dura pérdida desde que se confirmó la noticia el 22 de octubre.

"Para siempre y por siempre en nuestros corazones. 28/02/1994- 16/09/2025", se leyó en las tarjetas que recibieron los admiradores. Asimismo, estos fueron algunos de los comentarios que han dejado en los videos hablando de este tema.

"Qué bonito escuchar hablar esa mamá de ese hermoso hijo y a pesar de todo el dolor, no destila veneno, ella habla desde el corazón", "el presentimiento de una mamita nunca se equivoca", "la misma esperanza tengo yo de que un día me voy a reencontrar con mi hijo", "lloré con esta madre, espero que Dios te dé mucha paz y fortaleza para superar esta desgracia", afirmaron algunos.

Publicidad

#NoticiaW | Se adelantan en Medellín las honras fúnebres de Byron Sánchez (B-King). La familia del artista urbano pide que se siga investigando el crimen ocurrido en México. pic.twitter.com/A1JXSG5hna — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 2, 2025

Hermana y mamá de B- King dieron entrevista

El pasado 1 de septiembre, las dos mujeres ofrecieron una entrevista para el podcast 'Más allá del silencio', donde relataron cómo fueron los últimos días de vida del destacado artista. Una de las revelaciones más llamativas ocurrió cuando su mamá, Adriana Salazar, admitió que le causó desconfianza saber que su hijo trabajaría con DJ Regio Clown en México, pues no habían tenido un vínculo previo. A pesar de que no estaba cien por ciento segura en el viaje, decidió no invertir, pues temía que su hijo tomara a mal las advertencias.

Publicidad

Mira también: La coincidencia entre los casos B- King y Zair Guette: revelan cómo recibió Bayron la noticia

Asimismo, aprovecharon el espacio para referirse a las supuestas amenazas que sufrió en mayo de 2025 y que estaban relacionadas con su expareja sentimental Marcela Reyes. Según la versión de su progenitora, vio cómo los dos se esforzaron por su relación durante el tiempo que estuvieron juntos y se negó a considerar que ella hubiese tenido algo que ver en esta situación.

Mira también: Marcela Reyes dijo que recibió mensaje desde el celular de B King luego de su muerte