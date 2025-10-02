En vivo
Gol Caracol Mundial Sub 20 Colombia vs Noruega
Quién saldrá del ‘Desafío’ hoy: presentadores de ‘Día a Día’ hicieron sus apuestas

Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carolina Cruz se animaron a dar el nombre de la que creen es la eliminada en el último ciclo de mujeres antes de que comience la nueva etapa del programa.

Presentadores de 'Día a Día' dijeron quién sería la eliminada del 'Desafío'
Foto: Instagram @caritosotooficial
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

