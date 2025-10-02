Quién saldrá del ‘Desafío’ hoy: presentadores de ‘Día a Día’ hicieron sus apuestas

Como es costumbre en el matutino de Caracol Televisión, los presentadores opinaron sobre el capítulo 64 del ‘Desafío’, en el que Grecia se puso el último chaleco del ciclo. La integrante de Gamma se debe enfrentar a Manuela, Katiuska, Valentina y Myrian en la prueba a Muerte para saber quién completa el grupo de mujeres que avanza a la fase de dos grupos.

Participante del ‘Desafío’ que sale hoy, según presentadores de ‘Día a Día’

Por lo que han visto a lo largo de esta temporada, Carolina Cruz y Carlos Calero, que es primo de un actor de ‘La Influencer’, coincidieron en que Miryan sería la próxima eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’.



Catalina Gómez e Iván Lalinde, que tienen un parentesco que no todo el mundo conoce, aseguraron que Valentina era la que se quedaría por fuera de la nueva etapa del programa, mientras que Carolina Soto votó por Manuela.

Lo cierto es que los presentadores del matutino y el resto de televidentes conocerán quién saldrá del programa en la noche de este jueves 2 de octubre, desde las 8:00 de la noche, a través de la señal de Caracol Televisión. En ese mismo instante también se sabrá quienes son los 16 concursantes que quedarán repartidos en dos equipos.

Qué participantes del ‘Desafío’ pasan a la nueva etapa del programa

Por ahora, ya están definidos los ocho hombres que avanzan a la nueva etapa del ‘Desafío’. Sus nombres son:



Gio (de Gamma).

Potro (de Gamma).

Zambrano (de Gamma).

Camilo (de Omega).

Rata (de Omega).

Eleazar (de Alpha).

Juan (de Omega).

Leo (de Alpha).

Asimismo, hay cuatro mujeres que aseguraron su permanencia en el ‘reality’ de supervivencia. Ellas son:

