Por qué Manuela está en riesgo de eliminación e irá al Desafío a Muerte si Alpha no le puso chaleco

Todo está listo para el Desafío a Muerte del ciclo número doce en La Ciudad de las Cajas. A diferencia de otras pruebas de eliminación, en esta oportunidad no se enfrentarán cuatro mujeres, sino cinco, pues una de ellas inició el ciclo con el Chaleco de Sentencia puesto, por lo que el capitán de su equipo no tuvo que esforzarse en pensar si la pondría en riesgo de eliminación.

Por qué Manuela deberá ir al Desafío a Muerte

Todo inició en el Desafío a Muerte del onceavo ciclo, cuando Andrea Serna se reunió con los participantes que continúan en competencia para revelar el nombre de El Elegido. A pesar de que ninguno encontró un comportamiento raro en las pruebas o al interior de la casa, Manuela admitió que ella era quien había sido contactada por la producción de Caracol Televisión para llevar a cabo una tarea secreta.



"La misión era hacer que mi equipo fuera a Playa Baja haciendo que perdiera el Desafío de Servicios y quedara de último lugar y decidieran no pagar el arriendo o pues yo incumpliendo una norma. La verdad desde el momento que escuché esa tarea me entró por un oído y me salió por el otro", explicó la participante durante el encuentro.

La joven tuvo intenciones de llevar a cabo este trabajo cuando Leo y Valentina bromearon ante la posibilidad de tomar un alimento de la alacena y comérselo teniendo en cuenta que no habían sido autorizados para llevar a cabo esta acción.

Al ver que la jugadora no cumplió con lo que le asignaron, la presentadora declaró: "El chaleco es tuyo. Vas a tener que llevarlo durante todo el ciclo que viene después de esta noche".

Manuela no pudo competir esa misma noche porque era un ciclo de hombres, por lo que este 2 de octubre llegará el momento de demostrar toda su capacidad en el terreno de juego.

