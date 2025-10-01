Cris ya se había presentado para otro Desafío: este fue su video de inscripción

Cris fue eliminado del Desafío Siglo XXI en el capítulo 60 del reality, tras enfrentarse contra Leo, Eleazar y Juan en el Box Negro del Desafío a Muerte. Su salida se dio justo antes de que se definieran los 8 mejores hombres de la temporada, despidiéndose así de su sueño.

Representando a Buga, Valle del Cauca, dejó en alto a su región y marcó a sus compañeros. Tras salir del Box Negro, llegó al Cubo de los Eliminados, donde todavía espera la posibilidad de regresar a la competencia en caso de que alguno de los hombres activos se lesione y él pueda ser su reemplazo.



Cris ya se había presentado a otra temporada del Desafío

Lo que muchos televidentes desconocían es que Cris ya se había presentado previamente al programa. En el 2024 intentó entrar al Desafío 20 Años y en su perfil de TikTok aún conserva el video que envió para inscribirse.

En esa grabación, hecha en un lago, contó su pasado como militar, habló de la empresa con la que trabaja en eventos de triatlón y compartió detalles de la fundación Fábrica de Sonrisas, donde construyen parques infantiles para los niños de veredas del país.

En su grabación, se describió como un hombre "alegre, disciplinado y con gran espíritu de trabajo en equipo", además, un fiel creyente de que su vida tiene propósito y que puede ayudar a los demás.

Cabe recordar que este exmilitar y deportista de ultraresistencia destacó como integrante de Gamma por su actitud positiva, su carisma y las habilidades que demostró en cada uno de los Boxes. Con 44 años, se convirtió en el participante de mayor edad de la edición 2025.

Qué le dijo Mencho a Cris tras ser eliminado

Mencho no aguantó las lágrimas por la partida de Cris y dijo que lo iba a extrañar. Sus palabras las cerró con un fuerte abrazo para él, sellando la amistad que construyeron.

"Se me va mi alma gemela acá en el Desafío, aprendí mucho de él. Quizá éramos las personas más adultas de este programa, pero creo que tenemos un alma muy de niño. Es un loco que nos hace reír y nos enseñó a cada uno de nosotros. Nos quedamos con algo muy valioso en el corazón. Es mi hermano, y en su mirada siempre reflejaba mucha calma. Te lo agradezco mucho", afirmó.

