Síguenos en::
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Cuánto lleva Gio con su novia y cómo se veía como militar antes del Desafío

Gio, del Desafío Siglo XXI, reveló que lleva varios años de relación con su novia Sofía, y mostró fotos inéditas de cuando fue militar en Francia, antes de dedicarse al modelaje.

Cómo se veía Gio como militar antes del Desafío y cuánto lleva con su novia.
Foto: Caracol Televisión @gio.dubs
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

