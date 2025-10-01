Cuánto lleva Gio con su novia y cómo se veía como militar antes del Desafío

Publicidad
Gio se ha convertido en uno de los participantes más llamativos del Desafío Siglo XXI por su atractivo físico y carisma. En el capítulo 64, el integrante de Gamma se ganó una rifa que le permitió revisar sus redes sociales y, además, recibir un celular nuevo como regalo.
En este espacio, acompañado por Mafe Aristizábal, el participante mostró detalles de su perfil de Instagram, donde suma más de 33.000 seguidores y suele compartir contenido sobre su rutina diaria, viajes por Europa, proyectos personales y su faceta como modelo.
La anfitriona le preguntó cuál era la foto que más lo representaba, y él señaló una publicación junto a su novia, Sofía García. Entre risas de sus coequiperos, confesó que llevan seis años juntos y que sigue completamente “enamorado”.
Sofía es una reconocida estilista y colorista que tiene su propio salón de belleza en Cali. De acuerdo con sus redes sociales, ha acompañado a Gio en importantes etapas de su vida y juntos han viajado a diferentes destinos, entre ellos París, Francia.
En la dinámica también aparecieron fotos inéditas de Gio cuando perteneció al ejército en Francia. Al mostrarlas, explicó cómo llegó a vivir esa experiencia:
“Estaba en Francia, un poco perdido en mi vida, trabajaba como mesero y se me metió la idea de ser militar. Me gusta la aventura, la experiencia y superarme”. Tiempo después, llegó el modelaje, etapa que lo impulsó a dedicarse de lleno a su faceta artística y lo llevó a ser parte del reality.
