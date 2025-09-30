Eleazar lanzó pulla contra Deisy, pese a que ya fue eliminada del Desafío: “tramposa”

Eleazar se ha convertido en uno de los competidores más comentados del Desafío Siglo XXI, en especial por sus decisiones cuando fue capitán de Alpha. Con la llegada de Leo como nuevo líder, cambió un poco su actitud; no obstante, sus declaraciones siguen generando polémica, en especial en redes sociales.

Qué dijo Eleazar de Deisy en el Desafío

Esta vez, el coach llamó la atención con lo que dijo en la suite ditu, donde compartió con Manuela, su compañera de escuadra. Durante una dinámica en la que debían leer palabras en la pantalla y relacionarlas con sus rivales o aliados, soltó varios comentarios directos.



Cuando apareció el término marullería, Eleazar no dudó en señalar a Katiuska y también a Deisy, pese a que ella ya no está en la competencia. “Katiuska es tramposa, Deisy también. Una persona que habla detrás de la gente es tramposa, no es muy honesta; fácilmente podría hacer trampa si tiene la posibilidad”, aseguró.

Pero no se quedó ahí. Frente a la palabra egoísmo, fue contundente con Zambrano: “Más habla de sí mismo, el que habla de sí mismo cada vez que le preguntan. Si no es por él, nunca ganan. Todo es él”. Manuela, por su parte, le replicó que él también podía ser egoísta con algunas actitudes.

Qué piensa Eleazar de Rosa

Además de sus pullas, Eleazar también volvió a referirse a Rosa, integrante de Gamma, a quien describió como “una mujer exótica”. En la charla con Manuela confesó que, si se diera la oportunidad, la invitaría a la suite para compartir una velada especial.

“Me parece una mujer exótica, una morena bonita”, dijo el competidor, quien en capítulos anteriores ya había dejado ver que encontraba muy atractiva a la Súper Humana, lo que ha despertado rumores de un posible romance en la Ciudad de las Cajas.

