Rata se desesperó con Miryan en la prueba: retrasó a Omega en el ‘Desafío’

En la prueba de Sentencia y Servicios, la presentadora del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna, pidió dos hombres y dos mujeres para completar el circuito de este capítulo 62. Tras esto, los equipos quedan conformados de la siguiente manera:

Qué le pasó a Miryan en la prueba del 'Desafío'

Alpha: Valentina, Manuela, Leo, Eleazar



Gamma: Grecia, Rosa, Gio, Zambrano

Omega: Miryan, Katiuska, Juan, Camilo

En este caso, los primeros en pasar la pista con Gio, Camilo y Eleazar. El integrante de Alpha lograr embocar unas esferas en unos hoyos de primeras. Los demás participantes se quedan intentándolo hasta que por fin lo hacen.

En seguida, van las mujeres, Miryan, Rosa y Manuela. En este punto, desde la casa Omega, Rata está desesperado, porque ve a su equipo atrás. Empieza a animarlos para que puedan adelantarse y ganar la prueba.

Hay un instante, en el que se observa cómo él le grita desde La Ciudad de las Cajas, porque ve cómo sus compañeras avanzan y ella no. Tras esto, también su equipo, desde el punto de partida le dicen que le apure y le dan ánimos para que llegue lo más pronto posible.

Por otra parte, cuando ella está intentando embocar esa esfera, Juan, el capitán del equipo, le dice cómo puede resolver este obstáculo, que a algunos les ha costado realizarlo de forma muy rápida.

