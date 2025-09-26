Manuela y Leo se desesperaron con Valentina en la prueba del 'Desafío': mira el video

Cuando le tocó el turno a Valentina en el Box Amarillo, ella lo estaba dando todo en la prueba de Sentencia y Hambre. Cuando llegó al obstáculo, temido por algunos, ella se sumergió para lograr sacar las fichas lo más rápido posible.

Qué le pasó a Valentina, de Alpha, en el 'Desafío'

Cuando se encontraba en aquel balde, Manuela le empieza a decir lo hiciera rápido, porque su contrincante ya la iba a alcanzar. Eleazar alcanza a escuchar a su compañera y le pregunta en qué parte de la pista se encuentra Valentina y le revela que en el hilo.



Por otra parte, Leo le dice cómo sacar las fichas que hay al fondo, y al ver que no le responde, vuelve a mencionar su nombre. Ella empieza a correr para poder llegar más rápido y cuando ya la ven asomarse, Eleazar le dice que ya le queda muy poco para terminar, que le meta todo para apurarle.

Es destacar que, Rata, su compañero de Omega, también sufrió por aquel balde hielo. Él pasó lo mismo, en donde tuvo que pensar muy bien para lograr sacar las fichas y llegar a tiempo a la meta con los integrantes de su equipo.

Es de precisar que, Valentina no se rindió y siempre dio lo mejor de ella en la pista. Demostró que es una mujer muy fuerte y que no importa lo que pase, entregará su 100% para darle la victoria a su escuadrón en esta etapa del Desafío Siglo XXI.

