En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Manuela y Leo se desesperaron con Valentina en la prueba del 'Desafío': mira el video

Manuela y Leo se desesperaron con Valentina en la prueba del 'Desafío': mira el video

Durante la prueba de Sentencia y Hambre, Valentina debía sumergirse en un balde con hielo. Cuando lo iba a hacer se demoró bastante, por lo cual, Leo y Manuela, la estaban animando, pero también presionando.

Publicidad

Publicidad

Publicidad