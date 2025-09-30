En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Juan cree que tiene un hijo con una mujer mayor y casada: esto contó en el 'Desafío'

Juan cree que tiene un hijo con una mujer mayor y casada: esto contó en el 'Desafío'

Al comienzo del capítulo, Juan, capitán de Omega, les confiesa a sus compañeros que podría tener un hijo con una mujer; ellos quedan sorprendidos. Por otra parte, Leo al parecer, sufre una picadura y un paramédico lo atiende.

