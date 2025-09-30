En vivo
Tormenta de pasiones
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Cuánto tiempo lleva Natalia París en celibato: dijo que es una persona "demisexual"

Cuánto tiempo lleva Natalia París en celibato: dijo que es una persona "demisexual"

La DJ colombiana aprovechó su paso por el programa Desnúdate con Eva y contó no solo desde hace cuánto está soltera, sino también por qué decidió mantenerse en celibato.

Publicidad

Publicidad

Publicidad