Cuánto tiempo lleva Natalia París en celibato: dijo que es una persona "demisexual"

La destacada modelo paisa volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales luego de conceder una entrevista para el programa de Eva Rey en la que no solo aseguró que era autista, sino también dijo que era una persona demisexual. De acuerdo con la versión de la empresaria, se encuentra soltera desde hace un par de años y, aunque no pierde la esperanza de volverse a enamorar, está concentrada ahora mismo en sí misma y en pasar tiempo de calidad con los suyos.

Mira también: Nana y Natalia París como nunca las habías visto: hombres, amores y hasta poligamia



Cuánto tiempo lleva Natalia París en celibato

Cuando la periodista española le confesó que no había escuchado jamás el término demisexual, la mamá de Mariana Correa detalló: "Yo tengo una forma de ser que es demisexual (...) A ti no te interesa el sexo ni nadie, es muy difícil que te llame alguien la atención o que te guste, pero cuando te enamoras, mejor dicho, Esperanza Gómez se quedó en pañales", dijo.



Mira la entrevista completa en YouTube:

Asimismo, añadió que lleva dos años en celibato y que gracias al nacimiento de dos perritos en su casa ha estado centrada en su hogar y no en experiencias románticas; sin embargo, hizo énfasis en que está segura de que volverá a darse una oportunidad en el amor más adelante.

Publicidad

"La verdad estoy como que no me interesa en este momento nadie (...) No sé, yo creo que uno se va volviendo más exigente cada vez y como que cuidando mi energía. Cuando llegue el man otra vez vuelvo y me activo en todos los sentidos", mencionó durante el encuentro de forma jocosa.

Mira también: Natalia París asegura haber visto un OVNI; así fue el encuentro: "Yo sé que yo no estoy loca"

Publicidad

De acuerdo con el portal Psicología y Mente, la demisexualidad hace referencia a cuando las personas solo se sienten atraídas sexualmente por alguien después de conocerlo mejor. Quienes presentan esta condición se interesan más por la intimidad que en la actividad sexual, solo se sienten atraídos por una sola persona, generalmente tienen lazos de pareja con las personas que hacen parte de su círculo más cercano de amigos y tardan más que otras personas en desarrollar algún tipo de vínculo.

Mira también: Natalia París dice que espíritus íncubos intentaron abusar de ella durante parálisis del sueño