Nana y Natalia París como nunca las habías visto: hombres, amores y hasta poligamia

Las invitadas a este capítulo de Los Enredados son Natalia París y su hija Mariana, más conocida como “Nana”. Las dos tienen una relación única y que, para muchos, sería catalogada como de amigas, más que de madre e hija.

La entrevista inicia por todo lo alto con las mujeres hablando de si el tamaño importa o no y, entre risas, cada una da su respuesta. Posteriormente se sinceran sobre la monogamia, ¿creen que se puede tener una sola pareja? A pesar de que tienen la mente abierta en muchos sentidos, coinciden en que no podrían vivir un romance de este tipo y prefieren no compartir a sus novios.

Natalia París como mamá

Para Mariana nunca fue extraño tener una mamá famosa, explica que en el colegio sí le hacían muchas bromas sobre la inteligencia de la modelo y otros detalles, pero fue la misma Natalia quien le enseñó a que nada de esto le importara demasiado.

Sobre el tema, París asegura que ahora hay redes sociales, podcast y otras formas de defender su pensamiento, sin embargo, en ese momento estaba a merced de los medios de comunicación y varias veces, las ediciones de las entrevistas la dejaron en un mal lugar, por el que su carrera avanzó con una imagen tergiversada de sí misma, para la modelo: “la inteligencia es aprender a acoplarse a las circunstancias”.

¿Natalia París competía con otras modelos colombianas?

Sin duda, menciona que esta rivalidad jamás existió, fue algo que se dijo por el público, pero entre ellas incluso tenían grandes amistades, como fue su caso con Tatiana de los Ríosy Claudia Perlwitz, entre otras bellas mujeres.

“Eran muy pocas las conocidas y los medios generaban una competencia muy extraña”, mencionó y dijo también que, aunque no eran enemigas, ella sí era muy competitiva, siempre le gustó ser la más innovadora y en cada oportunidad en la que sentía que “le copiaban” intentaba hacer algo completamente distinto.

Natalia París descubre un secreto de su hija, Mariana

Madre e hija se le miden a jugar “Yo nunca he” y en marco de la dinámica confiesan que hace poco recibieron una multa porque su mascota hizo sus necesidades en público, asimismo, recuerdan que durante las fiestas les llamaban a la Policía, pero cuando llegaban y era Natalia quien abría la puerta, solo le pedían que bajara un poco el volumen de la reunión.

Por otro lado, Natalia se entera por primera vez de que su hija se escapó de la casa a los 16 años y pasaba sus madrugadas de fiesta, para luego llegar usando ropa deportiva y así hacer parecer que volvía del gimnasio y no de una discoteca. Finalmente, Mariana recuerda la primera vez que se emborrachó y su mamá confiesa que ella jamás lo ha hecho, ya que no le gusta perder el control y no se excede hasta ese punto.

Papá de Natalia París

El hombre falleció cuando la modelo tenía tan solo 8 meses, sin embargo, ella asegura: “crecí pensando que no hacía falta lo que uno no había conocido”, pero en su adultez se dio cuenta de que esta afirmación no era del todo cierta.

Tras examinar sus relaciones descubrió que en su inconsciente tenía un vacío y esta era la razón por la que elegía a cierto tipo de hombres. A pesar de que su mamá siempre la alentó y le decía que era la niña más inteligente, la modelo buscaba la aprobación del género masculino.

Papá de Mariana, la hija de Natalia París

En medio de Los Enredados, de Caracol Televisión y La Red, las mujeres hablan de Julio César Correa, el papá de Mariana. La paisa no duda al decir que estaba muy enamorada de él, por eso la idea de ser mamá le encantó.

Al referirse a cómo ha sido hablar del hombre que fue señalado por sus vínculos ilegales, París explica que siempre le ha contado las mejores historias y todo lo bueno a su hija, ya que es lo más importante en la historia de los dos.

Natalia París vio un extraterrestre

Finalmente, la paisa habla de un tema que muchos considerarían tabú e incluso cuenta que tiempo atrás está segura de que vio un ovni sobrevolando, de hecho, recuera que la noticia salió en algunos lugares, pero también es consciente de que muchos no le creen.

Adicionalmente explica que, según su punto de vista, “vivimos entre extraterrestres” y es una gran fanática de las teorías de conspiración que poco a poco han llegado a su vida, pero entiende que no es un tema del que muchos estén dispuestos a hablar.