Caracol TV  / Actualidad  / Aleja, del Desafío, respondió a rumores de ser la nueva novia del ex de Aida Victoria Merlano

Aleja, del Desafío, respondió a rumores de ser la nueva novia del ex de Aida Victoria Merlano

La ganadora del Desafío The Box 2023 aclaró públicamente los rumores que la vinculaban con Juan David Tejada, exnovio de Aida Victoria Merlano, tras ser señalada en redes sociales.

Aleja, del Desafío, respondió a rumores de ser la amante del ex de Aida Victoria Merlano.
Foto: Instagram @alejamartinez_s y @aidavictoriam
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

