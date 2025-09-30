Aleja, del Desafío, respondió a rumores de ser la nueva novia del ex de Aida Victoria Merlano

Aleja Martínez, ganadora del Desafío The Box 2023, llamó la atención de sus seguidores en redes sociales por un anuncio que hizo este 30 de septiembre, pues salió a desmentir rumores que la relacionaban con Juan David Tejada, exnovio de Aida Victoria Merlano.

¿Aleja del Desafío es la nueva novia de ex de Aida Victoria Merlano?

“Esta mañana me levanté con mis redes sociales alborotadas. Miles de mensajes, chicas tratándome mal, miles de comentarios y yo dije: ‘No entiendo qué es lo que pasó’, cuando al rato me envían un video de Yina hablando y diciendo que yo soy la nueva novia de Juan David, al que le dicen el 'Agropecuario' porque nos vieron en Cartagena”, explicó inicialmente la modelo.



Aleja aclaró que efectivamente estuvo en aquella ciudad con él, pero también con más personas porque ella fue una de las influenciadoras contratadas para el video 'El cantinazo en la playa'. “La desinformación es una cosa increíble y a este cuento le falta un pedazo”, dijo algo indignada.

Aleja responde a rumores de ser la nueva novia del ex de Aida Victoria Merlano. Foto: Instagram @aidavictoriam

“Creo que solo una vez intercambié palabras con él, hablamos de los realities, de resto nunca estuve cerca de él ni hablando con él; eso lo pueden confirmar las personas que estuvieron conmigo”, agregó.

Luego enfatizó: “Claro que estaba en Cartagena, con él y con muchos más influenciadores porque nos contrataron para un video que ya va a salir al aire. Llegamos un viernes y yo me devolví el domingo como a la 1 o 2 de la tarde, ellos se quedaron allá”.

Finalmente, concluyó con un mensaje contundente: “No puede ser que venga una persona a hablar tan desinformadamente. Y lo otro, tienen que contar las cosas bien. Si ustedes le están buscando la moza al Agropecuario, aquí no es”. Tras esto, mostró un video de la grabación para respaldar su versión.

