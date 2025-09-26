Aida Victoria Merlano rompió su silencio: terminó con Juan David Tejada recién nació su hijo

Aida Victoria Merlano disipó las dudas y se refirió a los rumores sobre su ruptura con el papá de su hijo, Juan David Tejada e incluso reveló que ya había decidido ponerle fin a su relación a los pocos días de haber dado a luz a su pequeño Emiliano.

"No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente me separé y he madurado lo suficiente como para no convertir mi ruptura en un show mediático. Por otro lado, cuando tomé la decisión apenas habían pasado tres días desde que di a luz. Quise esperar a salir del posparto y sentirme yo otra vez para poder comunicarlo, porque no quería que la polémica y el ruido afectaran mi maternidad. Creo que lo logré, porque Emi y yo vivimos esas semanas, que suelen ser tan duras y difíciles, llenos de amor y alejados del caos", escribió en sus historias de Instagram.



Noticia en desarrollo...