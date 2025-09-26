En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Aida Victoria Merlano rompió su silencio: terminó con Juan David Tejada recién nació su hijo

Aida Victoria Merlano rompió su silencio: terminó con Juan David Tejada recién nació su hijo

La influenciadora confirmó a sus seguidores que terminó su relación con el papá de su hijo y contó que tomó la decisión apenas tres días después de dar a luz, aunque prefirió no hacerlo público en ese momento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad