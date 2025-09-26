Error de Google con dato de Carlos Giraldo, de La Red: se pifió con fecha especial

Una de las preguntas más frecuentes que hacen tiene que ver con su edad y su día de cumpleaños. No obstante, el resultado destacado que muestra Google es que el presentador vallecaucano nació el 29 de marzo, lo cual es un error.

Google tiene error en fecha de cumpleaños de Carlos Giraldo, de La Red Captura de pantalla de Google

La realidad es que el popular ‘Giri’, como le dicen sus amigos y compañeros de La Red, nació el 28 de septiembre de 1962, por lo que en este 2025 celebra sus 63 años de vida. En 2024, Mary Méndez, Juan Carlos Giraldo, y Carlos Vargas le celebraron durante la emisión del programa.



¿Cuántos nietos tiene Carlos Giraldo, presentador de La Red?

En distintas ocasiones el presentador ha dicho que fue abuelo a muy temprana edad, a los 31 años, pues tuvo a su única hija a los 14. Actualmente tiene tres nietos y una bisnieta, que nació cuando él tenía 50 años de edad.

Si bien Giraldo estuvo muy presente en la vida de su primogénita, Olga Lucía, fueron sus padres los que lo ayudaron con la crianza de ella, mientras él terminaba de crecer y de formarse académicamente. No obstante, actualmente ambos tiene un vínculo muy estrecho.

Su hija casi que repitió su historia y quedó embarazada a los 17 años, razón por la que él decidió apoyarla con su bebé. Su nieta mayor, Gabriela, también fue mamá a muy temprana edad, y ese es el motivo por el que él fue abuelo cuando pasaba por sus 31 primaveras.

Aunque 'Giri' no es muy activo en sus redes sociales, de vez en cuando sí comparte imágenes junto a su familia que es su gran tesoro y hasta bromea con que les "rindió" agrandándola.

