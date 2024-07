¿Carlos Giraldo o Pedro Coral? El presentador de La Red está igualito al ‘Mompirri’

Pedro, el Escamoso llegará a las pantallas de los colombianos a través de Caracol Televisión desde el próximo martes 16 de julio y los fanáticos de la producción están más que ansiosos por volver a ver al ‘mompirri’ en acción.

Aunque no falta mucho para que Pedro Coral vuelva a hacer de las suyas junto a su hijo y otros personajes, los periodistas y presentadores están calentando motores, así lo hizo Carlos Giraldo, de La Red.

Te puede interesar:Carlos Torres se le midió a bailar ‘El Pirulino’ de Pedro, el Escamoso, ¿tiene talento?

Carlos Giraldo se siente igualito a Pedro, el Escamoso

Frente a un espejo, con la mejor luz y admirándose con detenimiento, ‘Giri’ repite: “Qué cutis Dios mío, qué cutis, papá Dios, usted conmigo se sobró mi viejo, qué pinta, qué estilo, qué estampa”, palabras que identifican a Coral a la perfección.

Publicidad

Además de la belleza, el presentador también se identifica con el concepto: “Dios, sumercé lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia” y con sus mejores dotes dramáticos, interpretó cada una de las frases.

Mira también:Trailer oficial Pedro, el Escamoso nueva temporada: Pedro está de regreso, más exagerado

Jorge Alfredo Vargas imitó a Pedro, el Escamoso

Publicidad

El periodista y presentador de Noticias Caracol llamó por teléfono a su compañera María Lucía Fernández, esto, con la excusa de hablar sobre una grabación, pero con el objetivo real de hacerle una broma imitando a Pedro Coral, por lo que ella lo saludó con naturalidad.

Fue entonces cuando inició, no solo la actuación, también las risas: “por qué no me prestas un billetico, es que estoy más pelado”, mencionó él y ella, inicialmente lo aceptó confundida y por eso le preguntó cuánto dinero necesitaba.

“A mí lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia”, continuó Vargas, casi sin poder evitar las carcajadas. Por su parte, la profesional tampoco pudo dejar de reírse e insistió en que no entendía lo que su compañero requería.

Como era de esperarse, Fernández le preguntó de nuevo si lo que le estaba diciendo era en serio y, a pesar de las dudas, finalmente accedió a ayudarle. Para el periodista fue imposible continuar y le dijo la verdad, comentó que quería parecerse al Mompirri.

Publicidad

En medio de las risas los dos invitaron a los colombianos a conectarse con la historia de Pedro el Escamoso 2. El gran estreno de la producción será el próximo martes 16 de julio y nadie se la puede perder.

Conoce más:Jorge Alfredo Vargas le pidió “un billetico prestado” a María Lucía Fernández, ¿qué dijo?