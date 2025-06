Marilyn Patiño generó angustia al hablar sobre la salud de sus hijos: "Llevo dos días sin comer"

Desde que se fue a vivir a Estados Unidos con sus hijos y anunció su tercer embarazo, Marilyn Patiño ha sido muy sincera con sus seguidores sobre su situación económica y personal. Recientemente, la actriz apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para referirse al estado de salud de dos de sus pequeños.

Inicialmente, contó que estaba desaparecida porque había estado al pendiente de sus dos hijos, quienes se enfermaron y tuvieron que ser llevados hasta la clínica en diferentes días. Al ser "padre y madre", Patiño tuvo que recurrir a la ayuda de una nana mientras ella estaba en el hospital.

Ante la compleja situación, Marilyn admitió que tuvo que sincerarse con los doctores para que le permitieran llevar a cabo el tratamiento desde casa y así poder estar presente en su hogar y al mismo tiempo cuidar a la bebé:

"Yo les dije a los doctores 'miren, yo les voy a contar mi realidad, yo soy papá y mamá, yo tengo una persona a la que le estoy pagando para que me cuide mis hijos mientras estoy acá en el hospital, por favor (...) No con el ánimo de victimizarme ni nada por el estilo, pero es la realidad y yo les dije la verdad no he cenado, no he comido, desayunado, almorzado, ya llevo dos días sin comer", dijo.

Finalmente, los médicos decidieron enviarle las nebulizaciones a la pequeña en casa y le pidieron a la también modelo estar pendiente a cómo avanza la enfermedad.

Lo cierto es que esta situación hizo que Marilyn reflexionara acerca de la maternidad y cómo esta etapa de la vida la he llevado a madurar de una forma que jamás había concebido. Ante este panorama, aseguró que las mujeres debían darse la oportunidad de tener un bebé porque con esta experiencia aprendían acerca de la resolución de problemas y a tomar acción frente a un panorama desalentador o estresante.

"Es impresionante el desarrollo de la inteligencia. Yo sé que muchos van a empezar a hacer comentarios acá que pues obvio estoy digamos dando papaya para que se rían y digan 'ay, mira, ella piensa o resuelve', pero miren, sí, la verdad, impresionante cómo uno llega al alcance de superar en serio tantas cosas", mencionó.