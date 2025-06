El viacrucis que vivió Marilyn Patiño tras una cirugía: “Se me rompió la piel”

Este domingo, 29 de junio, Marilyn Patiño, abre su corazón y habla con La Red para hablar sobre esa cirugía que fue un viacrucis. Ella indica que cayó en la vanidad, por todo lo que estaba ocurriendo con las demás actrices y demás famosas.

Qué dijo Marilyn Patiño de las cirugías

A ella le aconsejaron seguir con esta "moda" que todas las modelos estaban siguiendo. "Me pusieron mucho busto, después fui a quitármelos y este señor me cortó demasiada piel. Al coser de nuevo, no le alcanzaba y la estiró como pudo. Y después eso se rompió como una cobija o una sábana desde las esquinas", empieza diciendo.

Asimismo, dice que ese procedimiento la dejó con varias cicatrices terribles. Todo ocurrió porque estaba buscando su belleza y por eso afirma que, durante tres meses, no podía levantar sus codos. Por su parte, el cirujano le decía que no se podía quitar las vendas, pero ella no podía ver lo que tenía, pero se dio cuenta de que había materia.

"Una vez me metí a la ducha y ya, no aguanta más y empecé a tratar de quitarme eso. Era sangre lo que salía, de verdad ese día casi me desmayo. Me tocó sentarme y ese día recapacité, yo pensé 'me puedo morir'. Yo lloraba y veía solo sangre y piel correr, no sabía si echarle agua. Ese cirujano me hizo una mala práctica", añade.

