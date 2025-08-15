Miguel Varoni confesó que se hizo una cirugía bariátrica y se obsesionó con perder peso

El actor y productor de televisión Miguel Varoni, recordado por su icónico personaje de Pedro el Escamoso, rompió el silencio sobre su notable pérdida de peso tras la pandemia de COVID-19, tema que generó múltiples comentarios en redes y medios. En una sincera confesión, reveló que, tras someterse a una cirugía bariátrica, desarrolló una peligrosa obsesión por adelgazar.

Miguel Varoni se obsesionó con bajar de peso

La conversación se dio en el pódcast 'Ser 360' del médico cirujano Alán González. Allí, Varoni relató que después de la intervención comenzó a bajar de peso a gran velocidad, algo que, lejos de preocuparle al principio, le empezó a gustar demasiado.

“Yo empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso. Quería seguir bajando y no quería dejar de bajar. Se volvió como una enfermedad, me volví como medio loco con el tema”, reconoció. El actor contó que la situación llegó a tal punto que un amigo le preguntó directamente si “se quería morir” y que incluso su médico le cuestionó si padecía alguna enfermedad grave. Fue entonces cuando entendió que había sobrepasado un límite.

“Yo no hubiera sido feliz si no me hubiera hecho la cirugía. Pero es cierto que me obsesioné, y eso me hizo daño mentalmente”, admitió.

Varoni explicó que, como figura pública, ha estado expuesto toda su vida a críticas por su apariencia. Sin embargo, la avalancha de comentarios negativos sobre su extrema delgadez no lo frenó; por el contrario, le motivaba a seguir perdiendo peso.

“Entre más demacrado, mejor, porque estaba más flaco. Por eso este tema es de cuidado. Yo me levantaba, me pesaba, y si veía que tenía 68 kilos, sentía que debía hacer cardio para bajar más”, contó.

El protagonista de Pedro el Escamoso reveló que llegó a perder 40 kilos: pasó de pesar 110 a 70, e incluso menos en algunos momentos. Aunque la baja de peso alivió un dolor crónico en sus rodillas, también le dejó secuelas emocionales y le enseñó la importancia de tratar el peso como un asunto de salud integral, no solo estético.

Aquí puedes ver el capítulo completo: