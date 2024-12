Miguel Varoni se quebró durante entrevista sobre Sandra Reyes: Recordó emotiva anécdota en rodaje

La televisión colombiana sigue de luto y no sale de su sorpresa por la muerte de Sandra Reyes , actriz recordada por su papel de Paula Dávila en Pedro el Escamoso y cuyo corazón dejó de latir el 1 de diciembre, sobre el medio día. En la icónica novela, la bogotana le dio vida a un personaje verdaderamente icónico y compartió un sinfín de escenas con Miguel Varoni , el legendario Pedro Coral.

La dupla de actores marcó un antes y un después en la pantalla chica y en 2023 volvieron a despertar emociones en miles de personas al reencontrarse en la segunda temporada de la novela, Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca. En esta entrega, la doctora falleció por cuenta de un cáncer.

Mira también: Mira también: César Luis en Pedro el Escamoso escribió emotivas palabras tras la muerte de Sandra Reyes

Miguel Varoni se quebró en entrevista al recordar a Sandra Reyes

Durante una entrevista con Noticias Caracol, Miguel Varoni recordó con cariño a su compañera de set, sin embargo, en un momento la tristeza se apoderó de él y se derrumbó emocionalmente.

"Sandrita dejó huella en todos nosotros, no solo como persona y actriz...como madre y como familia. Estoy acordándome de una escena en la peluquería en la segunda temporada...Le abrí la puerta del carro y eso no estaba escrito", dijo el intérprete, pero se quebró y mientras cerraba los ojos podía visualizar a Reyes."'Ay, Pedro, usted siempre abriéndome la puerta' o algo así me dijo".

Publicidad

Miguel intentó continuar con su relato en vivo, pero se le dificultó y se tomó algunos segundos para retomar: "Me jodió acordarme de eso".

Publicidad

Miguel Varoni publicó desgarrador mensaje por la muerte de Sandra Reyes, Paula en Pedro el Escamoso

Uno de los primeros en reaccionar fue el mismísimo Miguel Varoni , quien le dio vida al 'Mompirri' y fue el eterno enamorado de Dávila en la novela. El actor utilizó sus redes sociales para publicar una foto a su lado de cuando grabaron la primera temporada de la novela y agregó un corto, pero desgarrador mensaje con el que expresó su dolor y sorpresa.

No te pierdas: Quién era el hijo de Sandra Reyes, actriz de Pedro, el escamoso

"Hasta siempre mi Doctora Paula … sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…".

De qué murió la actriz Sandra Reyes

Hasta el momento no se han revelado muchos detalles de la muerte de Sandra Reyes , pero lo que se sabe es que falleció en su hogar acompañada de sus seres queridos. De acuerdo con medios, la actriz padecía de un cáncer de seno desde hace varios años, pero había mantenido esta situación en completa reserva. Se espera un comunicado oficial de parte de la familia.