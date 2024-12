El accidente que Catherine Siachoque sufrió en cumpleaños de Miguel Varoni: "Desprestigio total"

Miguel Varoni y Catherine Siachoque son una de las parejas más queridas y envidiadas del mundo del entretenimiento, por sus más de 25 años de matrimonio y no temen presumir su amor en cada una de sus publicaciones en redes sociales. El actor que le dio vida al icónico Pedro Coral de Pedro el Escamoso cumplió 60 años el 11 de diciembre y celebró al lado de su esposa en un lujoso hotel en México, sin embargo, ocurrió un incidente.

Mira también: Miguel Varoni se quebró durante entrevista sobre Sandra Reyes: Recordó emotiva anécdota en rodaje

Accidente de Catherine Siachoque en cumpleaños de Miguel Varoni

En su cuenta de Instagram, ante sus más de 2 millones de seguidores, Varoni reveló detalles de cómo festejó un año más de vida y realizó una publicación compartida con Catherine Siachoque en la que se les puede ver disfrutando de un postre, y mientras le agradece a su pareja, ella se acerca para darle un beso, pero pierde el equilibrio y se cae.

A pesar de que en la grabación no se puede ver cómo fue la caída, sí es posible observar al también director riéndose y decirle: “Te caíste, ven acá. Dios mío, ¿qué pasó ahí? Qué despeluque, ¿qué es esta vaina?”.

El texto con el que Siachoque acompañó la publicación fue: “Feliz cumpleaños, esposo mío. Que mi Dios te siga bendiciendo. Miguel me pidió de regalo que subiera esto. ¡Desprestigio total! ¡He quedado por el piso!”. Pero el tema no se detuvo ahí, pues en el espacio de comentarios el hombre destacó que su pareja no había ingerido licor: "Si no, imagínense lo que sería jajaja".

Publicidad

Catherine Siachoque se defendió de acusaciones sobre su intimidad

Siachoque, de 52 años, llamó la atención porque en uno de los capítulos de 'Secretos de villanas’ de Canela.tv, su relación con Miguel Varoni fue tema central y ella tuvo que defenderse de las palabras de sus colegas.

No te pierdas: Miguel Varoni publicó desgarrador mensaje por la muerte de Sandra Reyes, Paula en Pedro el Escamoso

De acuerdo con lo que mostraron de la producción, Aylín Mujica se reunió con Laura Zapata y Gaby Spanic para contarles presuntas intimidades de la pareja. “Ella está casada con Miguel Varoni. Él es guapísimo… Y, de hecho, hay muchos rumores de que sí hacen tríos”.

Publicidad

Este detalle no le agradó a Catherine Siachoque, quien arremetió contra Aylin y la instó a dejar de replicar rumores, en especial, sobre su vida íntima y privada: “Aylín a mí no me parece chévere porque si uno se pone a divulgar todas las cosas que uno oye… Yo nunca he llevado un rumor tuyo a ningún lado y yo he oído de rumores tuyos en los pasillos”.