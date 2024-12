Miguel Varoni publicó desgarrador mensaje por la muerte de Sandra Reyes, Paula en Pedro el Escamoso

La noticia del fallecimiento de Sandra Reyes conmocionó al país este 1 de diciembre, pues la actriz dejó huella en miles de colombianos por su talento y carisma, en especial por su papel de la doctora Paula Dávila en Pedro el Escamoso .

Mientras algunos intentan asimilar la noticia, uno de los primeros en reaccionar fue el mismísimo Miguel Varoni , quien le dio vida al 'Mompirri' y fue el eterno enamorado de Dávila en la icónica producción de Caracol Televisión.

Miguel Varoni y sus palabras para despedir a Sandra Reyes tras su muerte

El actor utilizó sus redes sociales para publicar una foto a su lado de cuando grabaron la primera temporada de la novela y agregó u corto, pero desgarrador mensaje con el que expresó su dolor y sorpresa.

"Hasta siempre mi Doctora Paula … sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón…".

