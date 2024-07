Jorge Alfredo Vargas le pidió “un billetico prestado” a María Lucía Fernández, ¿qué le dijo?

Estamos cada vez más cerca del gran estreno de Pedro el Escamoso 2. Los televidentes de Caracol Televisión volverán a ser testigos de las ocurrencias y la gracia del protagonista, esta vez, años después de su primera aparición.

Las expectativas son altas y no solo en los fanáticos de la producción, también entre celebridades que vieron la historia hace más de 20 años y precisamente este es el caso de Jorge Alfredo Vargas, quien se le midió a un reto mássimo.

Jorge Alfredo Vargas le hizo una broma a María Lucía Fernández

El periodista y presentador de Noticias Caracol llamó por teléfono a su compañera María Lucía Fernández, esto, con la excusa de hablar sobre una grabación que tenían un poco después, pero con el objetivo de hacerle una broma imitando a Pedro Coral, por lo que ella lo saludó con naturalidad.

Es entonces cuando inicia, no solo la actuación, también las risas: “por qué no me prestas un billetico, es que estoy más pelado”, mencionó él y ella, inicialmente lo aceptó con risas y por eso le preguntó cuánto dinero necesitaba.

“A mí lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia”, continuó Vargas, casi sin poder evitar las carcajadas. Por su parte, la periodista tampoco pudo dejar de reírse e insistió en que no entendía lo que su compañero necesitaba.

Como era de esperarse, Fernández le preguntó de nuevo si lo que le estaba diciendo era en serio y, a pesar de las dudas, finalmente accedió a ayudarle. El periodista no pudo continuar y le dijo la verdad, comentó que quería parecerse al Mompirri.

En medio de las risas los dos invitaron a los colombianos a conectarse con la historia de Pedro el Escamoso 2. El gran estreno de la producción será el próximo martes 16 de julio y nadie se la puede perder.

Cómo es trabajar con Miguel Varoni: Carlos Torres responde

El intérprete de Pedro Jr. no duda al hacer énfasis en la maravilla que ha sido para él tener la oportunidad de compartir set con Miguel Varoni. Además, explica que, si al público le parece muy gracioso Pedro Coral, no podrían creer lo hilarante que es el actor que lo personifica en la vida real.

“Miguel siempre tiene buena energía, hace que el ambiente de grabación sea muy divertido”, comenta y agrega que lo más difícil de trabajar con él es, en realidad, tener que aguantar las carcajadas, tanto por el personaje como por el actor.

Adicionalmente, aplaude la entrega que ha demostrado tener y dice que está gratamente sorprendido con el carisma de su personalidad: “apoya mucho a los compañeros, estoy feliz de trabajar con él, espero que no sea la última vez”.

