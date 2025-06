Influencer Carlos Feria, de luto por la muerte de un familiar: destrozado anunció la noticia

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido digital Carlos Feria, recordado por la polémica que protagonizó con su esposa Adrilatina por supuesto maltrato, anunció la muerte de su hermana mayor. El joven aseguró que alcanzaron a conversar el día anterior y agregó que todo había ocurrido inesperadamente.

"Hoy lloro porque se me fue un ser amado, lloro porque se me fue mi hermana, porque hace unos minutos se me fue mi hermana mayor (...) Yo sé que mi hermana está en los brazos de papá (...) Y aunque acá en la tierra mi mamá, mi papá, mi otra hermanita y yo estamos destrozados, ella está bien, ella está sintiendo una paz sobrenatural", mencionó en medio de la plataforma.

Asimismo, mostró uno de los últimos videos que se tomó en compañía de la mujer, donde se reencontraban en el aeropuerto después de estar tres años separados, y algunas conversaciones que sostenía por medio de WhatsApp. Una de ellas, de hecho, tuvo lugar durante la celebración del Día del Padre, pues ella le envió una carta que él al parecer nunca contestó.

Respecto a los problemas de comunicación, Feria se pronunció, asegurando que alcanzó a disculparse por no haber hecho lo suficiente para mantener una relación más sólida: "Yo no pude darle el último abrazo, ayer pude hablar con ella y pedirle perdón, le pedí perdón por muchas veces ignorarla, por no decirle suficientes 'te amo' (...) La muerte es inesperada y nadie está preparado", dijo en la red.

Finalmente, explicó que se encontraba realizando todos los preparativos para encontrarse con sus seres queridos en Santiago de Chile, país en el que vivía su hermana, y así poderle apoyar a su progenitora en esta difícil etapa y recordar los mejores momentos que vivieron juntos.

"Para los que no sabían allá vive mi hermana, bueno allá vivía, allá se encuentra mi mamá. Viajo por mi mamá porque mi hermana ya no está. Respeto mucho... Muchas veces las personas hacen velorios y despiden sus familiares y yo respeto eso mucho, pero yo no tengo que hacerle velorio a mi hermana porque ya no está, se fue y lo que queda es el cuerpo", dijo.