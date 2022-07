Carlos Feria dijo que recibió la visita del ICBF para hacerle una revisión psicológica a su hija

El reconocido creador de contenido Carlos Feria volvió a causar revuelo en redes sociales luego de que diera a conocer a través de su cuenta de Instagram que ya recibió la visita de los delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) para hacerle una prueba psicológica y determinar si su hija de 4 años ha sido víctima de algún tipo de maltrato.

El hecho ocurre días después de que se haya filtrado en Internet una grabación en la que el joven aparece empujando a su actual pareja sentimental y madre de Salomé, Adriana Valcárcel, más conocida en el mundo digital como AdriLatina TV. Pese a que la pareja publicó un video en las plataformas explicando que Feria ya se había disculpado con ella y había tenido una transformación gracias a su vínculo con Dios, muchos internautas se han tomado múltiples posts para rechazar la violencia doméstica y para invitar a las víctimas a hacer las respectivas denuncias.

Mira también: ¿Sigue la polémica? Adrilatina subió un video sobre una supuesta ruptura con Carlos Feria



La respuesta del ICBF al caso de Carlos Feria

En respuesta a las críticas recibidas, Feria se tomó las historias de Instagram para asegurar que no usa el nombre de Dios para protegerse de los malos comentarios. Adicionalmente, señaló que hace poco recibió la visita de la institución que vela por la protección de los derechos de los menores, quienes determinaron con un análisis psicológico que la menor está en óptimas condiciones.

Publicidad

"Ayer tuvimos la reunión con el ICBF, la entidad que cuida los derechos acá de los niños, cuida a los niños en Colombia. La tuvimos, a mi hija la revisó el psicólogo, no tuvo un rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico como están diciendo muchos por ahí. Mi hija está completamente bien, no me la van a quitar para que sigan... si escucharon una noticia de que me van a quitar a mi hija, es mentira", finalizó.