Paola Turbay revela su primer salario y cómo fue estafada al comprar su segundo apartamento

Paola Turbay cuenta en La Red cómo ella maneja el dinero. Primero dice que a ella odiaba que le dieran monedas y una vez el 'Ratón Pérez' se las trajo, por lo que se molestó demasiado, pero al rato se las cambiaron por un billete de $5.

Primer salario de Paola Turbay

Tras esto, revela que su primer sueldo fueron $60.000 en el año 1985, es decir, hace 40 años aproximadamente. "Me acuerdo de que era un montón de plata, me dieron $60.000, tocó repetir el comercial y me dieron otros $30.000 por eso. Ya tenía cuenta de ahorros, mi propósito fue comprar un carro más adelante y así hice", añade. Afirma que no le gusta gastar por gastar y que se preocupa por el consumo innecesario.

Cómo estafaron a Paola Turbay

Ahora bien, gracias a los contratos que recibió por el reinado, obtuvo una suma de dinero grande y su padre le recomendó invertirla en un apartamento de 59 metros. Además, afirma que la cuota inicial fue cerca de $15 millones.

Tras esta historia, cuenta cómo fue estafada al comprar su segundo apartamento. "Era un contrato leonino, nos dimos cuenta de que nos habían tumbado la cuota inicial. Ya habíamos firmado, algo pasó en el camino y cuando nos queríamos salir, perdimos la plata como $50 millones", expresa.

