Usuarios reaccionaron al video en el que Carlos Feria enfureció al ser acusado de "tocar" a su hija

El reconocido influenciador Carlos Feria sigue causando revuelo en las plataformas digitales. Esta vez por haber posteado un video en su cuenta de Tik Tok en el que respondió muy enfadado a quienes lo acusaron de "tocar" a su hija . Ante el hecho, los internautas se tomaron las plataformas digitales para expresar su opinión sobre lo ocurrido en las últimas semanas.

Por un lado, desde que se conocieron las imágenes en las que el joven empuja fuertemente a su esposa, AdriLatina, sus seguidores le han expresado su apoyo, argumentando que todos merecen segundas oportunidades. De igual forma, han asegurado que muchos creadores de contenido aprovechan el caso para ganar seguidores en redes sociales.

"Yo te entiendo, Carlos, no te preocupes", "tranquilo, yo no pienso así de ti y quiero que sepas que así es el mundo, pero no estás solo", "te creo, hermano, es gente que critica por lo que ve, sin saber", "tú eres el mejor papá y el mejor esposo. Sean felices", "Carlos no le hace daño a su hija", son algunos de los mensajes de apoyo que se destacan.

Por otro lado, se encuentran quienes lo critican no solo por haber maltratado a su pareja, sino también por hacerle bromas pesadas a su hija.

No entiendo por q #CarlosFeria esta enojadisimo del hate q subió como 4 partes hablando del video de su hija y NO MAMEN SE VE CLARITO como toca a la niña neta no entiendo a la gente estupida 💀 ya neta cancélenlo de vdd URGEEEEE — Andromeda (@Andromeda_oh) August 9, 2022

La nueva polémica de Carlos Feria

A través de redes sociales se viralizó una grabación en la que Feria aparecía junto a su hija; sin embargo, varios internautas se centraron en la forma en que la sostuvo entre sus manos. Ante las críticas, decidió pronunciarse con varios videos.

"Hace unos minutos acabo de ver un video donde dicen que estoy tocando a mi hija, no sé qué tienen en la cabeza. Hace dos meses empezó el infierno en mi vida, he querido seguir tranquilo con mi hija, con mi esposa, pero todos los días sacan algo nuevo", señaló.

