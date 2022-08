Carlos Feria arremetió en contra de sus críticos con duras palabras

El cantante Carlos Feria , quien recientemente ha sido objeto de críticas por internautas y otros colegas suyos debido al aparente maltrato de él hacia su hija, nuevamente dio de qué hablar en las redes sociales, esta vez, debido a las fuertes palabras que utilizó para referirse a todo aquel que lo ha acusado de la violencia contra su pequeña Salomé, a quien se le ha visto en sus plataformas sociales.

Luego de que Carlos y su pareja Adri Latina hayan pedido disculpas públicas por haber incluido a su hija en el contenido que realizan, pues las bromas en las que ella salía provocaron indignación a los usuarios, el joven, apoyado por del dictamen final de Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), Feria no dudó en contradecir a todos aquellos que lo siguen cuestionando.

Por medio de su Instagram y TikTok, plataformas en las que cuenta con más de 46 millones de seguidores, Carlos mostró su ira y sin mediar palabra dijo:

"Hoy sí me la sacaron, familia. Hoy sí no estoy como ‘ah qué chimba sí, estoy lleno de amor’ coman m**** todos porque ya se metieron con algo muy heavy, por ahí está rondando un p*** video de m****, estoy ma****, cab**. Perdón por las groserías, pero estoy lleno de rabia, estoy lleno de ira porque… decir estas mar****, decir esas mentiras es otro nivel, es otra m****”.

"No fui amoroso, perdón, no fui amoroso. No se me nota el amor porque tengo rabia. Ya en serio se están metiendo más allá, pasaron la línea, hace rato la pasaron, pero esta vez literalmente ya se me metieron a mi casa, a mi rancho, ya ustedes se están acostando hasta en mi cama,(...) busquen vida” , aseveró el creador de contenido, haciendo referencia a un video en el que según él se está manchando el nombre de su persona y su familia.

Finalmente, Feria dijo que estaría dispuesto a entablar una demanda a quien le corresponde si todo eso continúa. Este mensaje fue enviado a quienes lo han criticado por medio de las redes sociales.

