Luis Fonsi: "Aún no entiendo bien por qué pasó lo que pasó con 'Despacito'"

El cantante Luis Fonsi , quien se encuentra de gira por España, habló de varios detalles como su relación con compañeros como los españoles Antonio Orozco y David Bisbal o los 5 años transcurridos desde la salida de 'Despacito', un antes y un después en sus casi 25 años de carrera.

"Yo no pienso tanto en la canción, pero todos los días me lo recuerdan en entrevistas. Aún no entiendo bien por qué pasó lo que pasó y no quiero entenderlo. No soy de mirar números, de contar premios... Lo que me importa es que solo trajo cosas buenas a mi vida y que conocí un lado del mundo que no conocía con mi música", aseveró.

Celebra que ese éxito, aunque fuera el más importante, llegara tras 19 años de carrera: "Eso ayudó a que no perdiera el equilibrio y a que no me volviera insoportable. Ya entendía lo que era el éxito y el fracaso, lo mucho que hay que trabajar, por eso no alteró mi rumbo, con las mismas inseguridades, virtudes y defectos".

"Lo primero que pienso es en los de los Beatles, un 'Hey Jude' o 'Imagine'. Pero no, no cambiaría nada. Las cosas pasan por algo en el momento en que tienen que pasar", aseguró el cantante luego de ser preguntado si cambiaria todo lo que ha cosechado por haber escrito algún tema importante para la historia musical.

El apogeo de 'Despacito' abanderó el del boom latino en el mundo, que aún hoy perdura. "Le doy mucho crédito al talento antes de nada, a los artistas que están haciendo buena música", reflexiona y le concede también importancia al streaming, que dio el poder de elección al público frente a las radios y las disqueras.

"Y, por último, al boom del género urbano. Yo estoy agradecido a todos esos artistas con los que he trabajado y, siendo un artista pop, el haber podido mezclar mi estilo con esos ritmos para crear un subgénero que me ha ayudado mucho", comentó.

- EFE