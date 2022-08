"Me dio un regaño": Jhay Cortez reveló qué sucedió en la grabación de un video con J Balvin

Jhay Cortez es uno de los exponentes más importantes del género urbano en la actualidad que ha unido su voz con grandes representantes del reguetón haciéndose un lugar en la élite de la industria musical que tantos anhelan. Este boricua estuvo de visita en la capital colombiana para dar detalles sobre su gira y su trayectoria hasta el momento.

El talento del artista de 29 años, que desde 2018 dio inicioa su proyecto le permitió dar pasos de gigante y lograr codearse con los más grandes representantes de la música urbana que lideran las listas de reproducciones en plataformas de streaming cada que lanzan al mercado un nuevo tema, tal como lo son Bad Bunny , J Balvin , Anuel AA , Ozuna , Wisin & Yandel , entre muchos otros con temas como ‘Dákiti’, ‘No Me Conoce’, ‘Ley Seca’ y ‘512, por solo mencionar algunos.

Fue precisamente hace cuatro años que este joven recibió el apoyo de uno de los artistas más exitosos que sabe muy bien lo que es labrar su camino con arduo trabajo a pesar de las dificultades: José Álvaro Osorio Balvin: J Balvin que le permitió cantar el tema ‘Están Pa Mí’, un trap que llamó la atención de millones de personas.

“José fue una de las primeras superestrellas que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos, antes que cualquier boricua y latino... J Balvin estuvo ahí, me apoyo y también me enseñó y aconsejó mucho. Voy a estar agradecido con él, lo quiero, lo amo y siempre intento que se sienta orgulloso de lo que me brindó”.

Con relación a este tema que, se podría decir, lo lanzó a la fama exponencialmente, Jhay recordó una anécdota durante el rodaje del video oficial que ahora, tiempo después, recuerda en medio de risas pero que también lo hizo entender la constancia y responsabilidad exige ser un artista.

“En el primer video que hicimos llegué tarde, obviamente era joven y pues no estaba acostumbrado a levantarme temprano y llegar a tiempo... J Balvin me dio un regaño (risas) y fue de los primeros regaños que tuve de una superestrella... es una anécdota súper bonita”.

El boricua, que tiene 5 temas con el colombiano de 37 años, no descarta la posibilidad de colaborar con él nuevamente, pues tienen algunos temas que podrían desarrollar y estrenar en un futuro.

Jhayco, como es conocido, también explicó qué ha sido trabajar de la mano con el icónico Bad Bunny, “es un honor que me tenga en cuenta, le tengo mucho respeto y admiración”.

Refiriéndose a ‘En Mi Cuarto’, sencillo que trabajó con el DJ estadunidense Skrillex , Cortez reveló que él mismo fue quien lo contactó por medio de Instagram y cuyo vídeo protagonizó Mia Khalifa para darle vida a una historia que fusionó dos géneros y confió en él “para llevar mi idea a otro nivel”.

Durante la entrevista Jhay demostró su profunda admiración hacia Don Omar y el motivo del homenaje que le hizo en ‘Dile’ una canción de su álbum ‘Timelezz’: “Empecé escribiendo el intro, surgió el coro y quise hacerle un homenaje en vida, Don Omar es la razón número 1 por la que me convertí en artista a los 11 años y fue gran parte de mi crecimiento”.

Otro tema que llamó la atención entre sus fanáticos, especialmente para los colombianos, fue ‘la luz' con la encantadora Kali Uchis y con quien lanzó un video musical con una estética muy particular y propia de la cantautora. “Es una persona súper creativa y tiene una súper voz, me encanta lo que hace”, afirmó Cortez.

Con repecto a las colaboraciones que podría hacer en un futuro con artistas colombianos, mencionó algunos nombres como Ryan Castro y Blessd, quienes seguramente disfrutarían de compartir en el estudio de grabación con el hombre detras de tantos exitos que suenan en las discotecas de todo el mundo.

Jhayco sabe que tiene una gran carrera por delante llena de éxitos y miles de reconocimientos que lo esperan gracias a su talento componiendo temas que son el claro reflejo de lo que a él le gusta y quiere compartir con sus fanáticos. Es momento entonces de darse la oportunidad de verlo en vivo en su recorrido por Colombia, más específicamente en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla.