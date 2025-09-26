Johanna Fadul habló sobre sus gemelas fallecidas once años después: así fue el bautizo simbólico

La actriz recordada por su participación en producciones de la talla de 'Sin senos sí hay paraíso' y 'Padres e hijos' concedió una entrevista para el podcast de Tatiana Franko, Vos Podés, en donde se sinceró acerca de uno de los momentos más complejos de su vida: la muerte de las gemelas que tuvo con el presentador Juanse Quintero.

Inicialmente, Fadul confesó que se enteró que estaba embarazada porque decidió probar un producto para bajar de peso que estaba vendiendo y que resultó ser bastante efectivo. A pesar de que sí disminuyó varias tallas, se percató de que tenía las caderas pronunciadas, por lo que esto se convirtió en el primer indicio de que se encontraba en la dulce espera.



Cómo murieron las hijas de Johanna Fadul

Una vez avanzado el embarazo, Johanna fue alertada sobre una condición de salud de las niñas: "Hay una bebé que está mal y yo, '¿pero cómo? hace diez días estaban perfectas'. Entonces me mostraron, 'no, mira, es que el cerebro está lleno de líquidos', no se qué (...) ¿Qué pasa? Que los bebés hacen transfusión de fetofetal. ¿Qué significa esto? Que un bebé empieza a recibir mucha sangre y el otro no recibe, entonces Antonella estaba recibiendo mucha sangre, entonces ya tenía sangre en el celebro, en el corazón, un derrame cerebral", contó.

Aunque los médicos le plantearon la posibilidad de "coagular el cordón" de una bebé y darle la posibilidad a la otra de luchar por su vida y ellos decidieron no intervenir, ella cree que la doctora realizó el procedimiento sin tener su autorización; sin embargo, esto no fue comprobado.

Tras el parto inducido y el deceso de las dos pequeñas, la pareja tuvo la posibilidad de cargarlas y conocerlas; por lo que realizaron un bautizo simbólico con la doctora que se encargó de recibirlas en la sala de cirugía.

"Los cuerpos son tan chiquitos que se descomponen así, esto es algo aquí muy simbólico entre nosotros. La doctora fue con agua de la llave como 'Antonella, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén y Anabella igual", explicó.

