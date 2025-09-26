Johanna Fadul destapó que fue víctima de acoso: expuso propuestas indecentes

La colombiana aceptó la invitación de Tatiana Franko para el programa Vos Podés, por lo que sinceró acerca de cómo ha sido ganarse un puesto importante en la industria del entretenimiento por sus propios méritos y no por aceptar propuestas indecentes por parte de sus superiores. La actriz contó que en su llegada a México se percató de que la cultura era "machista" y relató cómo tuvo que ir abriendo puertas poco a poco en busca de su crecimiento profesional.

Johanna Fadul denunció que fue acosada

Respecto al mercado laboral, Fadul confesó que algunos directores llegaron a mostrar un interés por ella que iba más allá de la escena laboral y, aunque quedó seleccionada para algunos proyectos sin que ella accediera a tener algún tipo de encuentro comprometedor con sus jefes, notó cómo reducían sus papeles en televisión para darle menos visibilidad.



Inicialmente, se refirió fue cuando viajó a México por primera vez, pues se asistió a un casting que resultó ser bastante incómodo, pues el director concentró su atención en el vestido blanco que llevaba: "yo solo decía 'Dios mío, ilumíname, acompáñame y dame fuerzas para yo salir de esta y saber qué responder'", mencionó.

Al sentirse intimidada, Fadul dejó las cosas en claro: "De pronto las colombianas han llegado a este país, no sé, no puedo generalizar, y están vendiendo alguna fama de nosotras y no todas somos así. Si yo llego arriba es por mi talento y porque me gané un casting, no porque estuve en boca y en mano de x, y y z", explicó, añadiendo que el comentario no fue bien recibido por su superior, quien mencionó que le podría dar la oportunidad, pero que ella debía esforzarse por salir adelante: "Tú eres la perla y yo la tiro allá al lodo de los cerdos y tú tienes que capotear, pero si tú les llegas a hablar así créeme que no vas a conseguir nada".

Durante el mismo encuentro contó que su relación con Juanse Quintero fue percibida por muchos como un obstáculo para lograr su éxito profesional y añadió que esta situación de acoso se repitió también cuando estuvo viviendo en Colombia.

