Johanna Fadul destapó que fue víctima de acoso: expuso propuestas indecentes

Johanna Fadul destapó que fue víctima de acoso: expuso propuestas indecentes

La bogotana contó por qué no ha logrado tener tanto éxito en México como le hubiese gustado y añadió que guarda la esperanza de que algún día logre internacionalizarse.

