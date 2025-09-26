Ella es la hermana de Mafe Aristizábal: le dedicó estremecedor mensaje por su compromiso

Con una galería de fotos que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores, la Señorita Colombia 2019 confirmó que próximamente llegará al altar y le dará el "sí, acepto" a Daniel Arango su pareja sentimental. Junto a la publicación, escribió un conmovedor mensaje que reflejó lo enamorada que se encuentra: "Hace 6 años empezamos a construirnos en presente, y hoy dijimos ¡sí a un para siempre! 🏠", mencionó.

En las imágenes se vio cómo su novio se arrodilló en medio de los Alpes Suizos para proponerle pasar el resto de la vida juntos, noticia que llamó a la atención no solo de los fanáticos, sino también de otras figuras del entretenimiento nacional y de la hermana de la presentadora, quien aseguró que ya sabía que le propondrían matrimonio en este viaje.

"Quería gritarlo a los cuatro vientos. SE CASA MI HERMANITA; mi otra mitad. Felicidad infinita; solo te mereces a alguien que te trate como lo que eres, toda una reina. @arangoval Bienvenido oficialmente a la familia; te quedas con nuestro más grande tesoro. Los amo", agregó en la red.

Quién es la hermana de Mafe Aristizábal

Ángela María Aristizábal Urrea es una odontóloga con énfasis en estética dental que recoge más de cinco mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Se casó en 2022 y ha demostrado ser una persona muy familiar y tener una estrecha relación con la modelo, a quien ha apoyado no solo en actual faceta como presentadora de televisión, sino también en todo el proceso por el que tuvo que atravesar para cumplir este sueño, como lo fue su paso por el Concurso Nacional de la Belleza.

En varias oportunidades ha aprovechado para expresarle su amor públicamente a la comunicadora social: "Qué felicidad haber vivido este momento tan increíble contigo. GRACIAS por hacernos vibrar tanto y darnos la ilusión de esta próxima corona de Miss Universo. Te deseo lo mejor en esta nueva experiencia. Sigue cosechando triunfos que lo que falta es mucho mejor", escribió cuando Mafe se encontraba participando en la edición 71 de Miss Universo, donde quedó seleccionada entre las 16 mujeres más bellas de todo el planeta.