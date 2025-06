Andrea Serna y Mafe Aristizábal cuentan los cambios que tuvieron tras su paso por el Desafío

Andrea Serna y Mafe Aristizábal están listas para esta nueva versión del Desafío XXI, quienes llegaron con su mejor vestido para dar detalles del programa de Caracol Televisión. Carlos Vargas les preguntó por esos cambios que tuvieron antes y después del reality.

Por su parte, Aristizábal confesó "en modo Desafío, yo me pongo como ansiosa, me subí como dos kilos, pero he estado juiciosa con el ejercicio". Por su parte, Serna detalla los cambios que tuvo.

"El Desafío me mostró un camino deportivo, que no lo asumía de esa manera. Simplemente, me gustaba el entrenamiento, y desde chiquita estar en los equipos de todo. En el programa entré y vi de otra manera como me ejercito", agregó.

Por otro lado, Vargas Sebastián Martino, juez del Desafío, en la que destacó a un atleta que participará en el programa que tiene una próstesis y entrena todo el tiempo.

"Intentamos en cada temporada traer un poco de Colombia al Desafío, con las regiones, con las historias de vida. Tener un deportista que compite y que está muy bien físicamente, nos parece que es digno de mostrar y realmente me quito el sombrero", añadió.

