Resumen capítulo La Red: Celebramos el Día del Padre con los famosos colombianos

En este capítulo de La Red celebramos el Día del Padre y varios de los padres de la farándula fueron homenajeados y pudieron dar su punto de vista sobre este importante rol.

Lee más: Sebastián Vega asegura que su segundo hijo es quien lo ha hecho papá

Jairo Camargo no dudó al decir que la paternidad no ha sido el idilio del que muchos hablan, asegura que cuando su hija nació no fue planeada y durante mucho tiempo intentó hacer lo mejor que pudo para criarla bien, sin embargo, considera que tener hijos sin estar preparado es una completa irresponsabilidad.

Por otro lado, Gregorio Pernía habló de cada uno de sus cinco hijos y del sexto que viene en camino. Acepta los errores que ha tenido con ellos e incluso le pide disculpas públicas a Emiliano, su hijo con Marcela Mar.

Publicidad

Lady Noriega habló de la paternidad desde un lado distinto, recuerda que el 9 de abril del 2025 el suyo falleció y este ha sido el dolor más grande que ha tenido en toda su vida, incluso, hace un recuento de cómo fueron sus últimos minutos.

Finalmente, Andy Rivera y su papá, Jhonny Rivera tienen un emotivo momento entre los dos en el que hablaron de su gran relación de colegas, amigos y familia. Incluso el artista urbano aprovechó las cámaras de La Red para agradecerle con el corazón.

Publicidad

Lee más: Andy Rivera conmueve a su papá al agradecerle por ser su amigo, la persona en la que más confía

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.