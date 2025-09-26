En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Angie Miller, amiga de B- King y DJ Regio Clown, podría estar desaparecida: último post

Angie Miller, amiga de B- King y DJ Regio Clown, podría estar desaparecida: último post

La actriz venezolana estuvo con los dos colombianos que fueron hallados muertos en México momentos antes de su desaparición. Este panorama acentuó la preocupación sobre su paradero.

Reportaron como desaparecida a Angie Miller, amiga de B- King y DJ Regio Clown.
Foto: Instagram @soyangiemilleroficial
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

