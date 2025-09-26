Angie Miller, amiga de B- King y DJ Regio Clown, podría estar desaparecida: último post

Difundieron la ficha de desaparición de La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México de Angélica Yetsey Torrini León, más conocida en las plataformas digitales como Angie Miller. La joven de 29 años estuvo acompañando a Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera en sus últimos días de vida, pues estuvieron trabajando de la mano para el show que tenía programado el cantante en Ciudad de México.

“Se le vio por última vez el día 23 de septiembre de 2025 en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México”, se lee en el documento. Allí mismo, se añade que no se conocen detalles del vestuario que llevaba el día de su desaparición y tampoco las circunstancias bajo las que se llevó a cabo el hecho, pero sí se detalla que algunas marcas en su figura que permitirían identificarla son la cicatriz de la cesárea y varios tatuajes distribuidos en diferentes zonas del cuerpo.

Emiten la ficha de desaparición de Angie Miller, amiga de B- King y DJ Regio Clown. Foto: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El mánager de B- King, por su parte, no se ha pronunciado sobre la noticia en las plataformas digitales, pues las últimas publicaciones que ha hecho tanto en historia como en el feed están dedicadas al intérprete de 'Como yo'.

La última publicación de Angie Miller en redes sociales

La modelo estuvo activa en redes sociales después de que se confirmara la muerte de los dos artistas. De hecho, se tomó las historias de su cuenta de Instagram para recordar con cariño a Sánchez, quien sería su pareja sentimental.

Además de estos pronunciamientos, la joven hizo público un video el 12 de septiembre en donde aparece cantando en el baño, allí lleva un vestido rojo ceñido al cuerpo: "Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. 🎶❤️🔥Me endulzaste los oídos, me arrancaste las vendas, conociste mis demonios y te alejaste en silencio… Perverso... Si no ibas a quedarte porque me endulzaste el alma🖤", escribió.

Este caso pone en alerta a las autoridades teniendo en cuenta el desenlace para sus acompañantes, pues fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre y, aunque el 17 del mismo mes fueron hallados sin vida, no fue hasta el 22 que se realizó el reconocimiento de los cadáveres y se emitió la noticia.