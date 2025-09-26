Marcela Reyes anunció su retiro de redes sociales por acusaciones tras la muerte de B-King

La artista de 35 años anunció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de tres millones de seguidores, que se tomará un tiempo para permanecer alejada de redes sociales teniendo en cuenta no solo la atención mediática que ha recibido luego de que Bayron Sánchez, su expareja sentimental, y Jorge Luis Herrera fueran hallados sin vida en México; sino también porque ha recibido acusaciones que la han llegado a desestabilizar.

Mira también: Marcela Reyes tomó medidas contra personas que la señalaron tras muerte de B-King



Marcela Reyes se tomará un tiempo de redes sociales. Foto: Instagram @marcelareyes

"He decidido mantenerme un poco alejada de mi cuenta personal para cuidar no solo mi bienestar, sino también el de mi hijo. Sin embargo, quiero que sepan que mis empresas y las familias que dependen de ella siguen siendo una prioridad", explicó.

Asimismo, aseguró que los perfiles de sus negocios seguirán operando con normalidad; por lo que los usuarios seguirán consumiendo contenido de la boutique, su reto para bajar de peso, la línea de cuidado capilar y los granizados que tiene y que promociona a través de las plataformas digitales.

Publicidad

Mira también: Marcela Reyes se puso a disposición de las autoridades por caso de muerte de B-King

De hecho, en su cuenta alterna @marcelareyespv publicó una serie de fotografías de cuando su hijo estaba recién nacido, junto a la siguiente descripción: "Una mamá leona nunca se rinde".



Cuáles son las acusaciones en contra de Marcela Reyes

La DJ ha recibido una ola de críticas desde que se conoció la muerte de B- King, quien fue hallado sin vida en México con signos de violencia, manos atadas y junto a un mensaje intimidatorio donde lo calificaban de "chapulín", término que hace referencia a las personas desleales con un grupo criminal.

Publicidad

Mira también: Exotic DJ, ex de Marcela Reyes, apareció con curioso post: lo llamaron inapropiado

El músico había informado a inicios de 2025 que había puesto una denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación en contra de su expareja debido a que había recibido supuestas amenazas por medio de mensajes de WhatsApp:

"Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio, por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes… El derecho a la libre expresión de cualquier ser humano, de cualquier ciudadano, no puede ser intimidado por hablar y contar su historia", dijo en el video.