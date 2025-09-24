Marcela Reyes se puso a disposición de las autoridades por caso de muerte de B-King

El 22 de septiembre se confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de los artistas B-King (Bayron Sánchez) y Regio Clown (Jorge Luis Herrera), noticia que ha conmocionado a Colombia y México por las circunstancias que rodearon el caso.

Marcela Reyes, reconocida DJ colombiana que estuvo casada con B-King durante cerca de siete años, se pronunció tras la tragedia y este 24 de septiembre publicó un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores.

Marcela Reyes hizo petición por caso de B-King

“Hoy me dirijo a ustedes con un dolor que me acompañará siempre, y es lo único que cargo conmigo, ese profundo dolor. Sin embargo, me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Por eso, hoy alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo”, escribió inicialmente.

La DJ pidió a los gobiernos de Colombia y México que se esclarezca con transparencia y rapidez lo que ocurrió con el artista.

“Mi petición no es política, es humana. Se trata de la verdad. La vida de Bayron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí”, expresó.

Además, solicitó el apoyo de medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y demás entidades para llamar la atención de las autoridades sobre el caso: “Mi compromiso es con la memoria de Bayron hasta que se sepa la verdad y se haga justicia”. En otra historia, Reyes dejó claro: “Me pongo a disposición de las autoridades en México y Colombia” y etiquetó diversas cuentas gubernamentales.

Caso B- King y DJ Regio Clown: apareció muerto un tercer artista en la misma zona

El 23 de septiembre se reportó que junto a los dos cuerpos se encontró también un tercer cadáver en la misma zona de Cocotitlán, el cuál correspondería a un tercer artista, pero este no tendría nacionalidad colombiana.

"Apareció entre los cuerpos, con los colombianos B King y Regio Clown, está el cuerpo de un artista venezolano que se llama Tyron Paredes Gamboa que habría muerto en el mismo grupo de horrores cometidos por esta Familia Michoacana que son los responsables de ese cartel de narcotráfico", explicó Néstor Morales en Mañanas Blu, de Blu Radio.

