En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Marcela Reyes se puso a disposición de las autoridades por caso de muerte de B-King

Marcela Reyes se puso a disposición de las autoridades por caso de muerte de B-King

En sus redes sociales, Marcela Reyes hizo un llamado para que se esclarezca la muerte de B-King y aseguró estar dispuesta a colaborar con las autoridades en Colombia y México.

Marcela Reyes se volvió a pronunciar sobre caso de B-King.
Marcela Reyes se volvió a pronunciar sobre caso de B-King.
Foto: Instagram @marcelareyes y @bkingoficial
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad