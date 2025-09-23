En vivo
Quién es Fritanga, qué parentesco tiene con B- King y por qué su nombre reapareció en redes

Quién es Fritanga, qué parentesco tiene con B- King y por qué su nombre reapareció en redes

El pasado 22 de septiembre se confirmó la muerte de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, los dos colombianos que fueron reportados como desaparecidos en México el pasado 16 de septiembre.

Quién es alias Fritanga y por qué vuelve a ser tema de conversación con el caso B- King y DJ Regio Clown.
Quién es alias Fritanga y por qué vuelve a ser tema de conversación con el caso B- King y DJ Regio Clown.
Foto: Instagram @bkingoficial
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

