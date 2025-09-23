Quién es Fritanga, qué parentesco tiene con B- King y por qué su nombre reapareció en redes

Continúa la investigación en México para esclarecer las muerte de DJ Regio Clown y la expareja de Marcela Reyes, quienes desaparecieron en el sector de Polanco, Ciudad de México, y fueron hallados sin vida en Cocotitáln. Pese a que el hallazgo se produjo un día después de la desaparición, la noticia se dio a conocer el 22 de septiembre, luego de que la familia del Sánchez viajara hasta el país azteca para realizar la identificación del cadáver.

Quién es alias Fritanga y qué parentesco tiene con B- King

De acuerdo con los registros de la Policía Nacional, el artista era recordado por su vínculo con Camilo Torres, conocido bajo el alias de Fritanga, a quien había reconocido públicamente como su tío en medio de una entrevista.



Fritanga estuvo vinculado por más de 20 años a las estructuras armadas ilegales, más específicamente a la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y luego al Clan del Golfo. De esta forma, logró trabajar en rutas de narcotráfico en las que llevaban cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos y también algunos países de Europa. En 2012 fue capturado en medio de un operativo mientras disfrutaba de una fiesta en isla Múcura; allí las autoridades se percataron de su lujosa vida y también encontraron su registro de defunción con el que pretendía fingir su muerte para burlar a la justicia.

Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó los cargos por narcotráfico y fue condenado a 12 años de cárcel; sin embargo, gracias a su cooperación con la justicia fue deportado a Colombia para terminar de cumplir la condena luego de haber estado tras las rejas seis años.

Por el momento, el caso sigue siendo investigado por las autoridades teniendo en cuenta que se encontró también el cuerpo de un tercer artista en la misma zona donde hallaron a los colombianos. La primera hipótesis señala que La Familia Michoacana, conocida como la FM, podría estar vinculada y se presume que se trataría de un ajuste de cuentas de crimen organizado.

