Murió papá de ‘Maleja’ Restrepo: estaba en cuidados intensivos y ella alcanzó a despedirse

En una publicación de Instagram, la artista vallecaucana contó que su papá estaba internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica de Occidente y fue allí donde se despidieron para siempre.

“[…] Me tomó de la mano y me dijo: ‘Eres una hija única e irrepetible’ y yo le dije: ‘Eres un papá increíble’. Le besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la unidad de cuidados intensivos […]”, escribió Restrepo en la publicación, en el que aparece su padre haciendo una reflexión sobre la vida.

La también ‘influenciadora’ agregó que despedirse de su papá ha sido uno de los momentos más dolorosos de su vida, sobre todo, porque vio cómo día tras día su condición de salud empeoraba. Asimismo, señaló que es “desgarrador” no haberle cumplido “su ilusión”, aunque le prometió ver el mundo con sus ojos “de inmensidad”.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de ‘Tatán’ Mejía también le agradeció a los seguidores por el cariño que siempre le expresaron a su padre cuando lo veían caminando por Cali. “Lo hicieron sentir amado”, aseguró.

El manizaleño también se pronunció sobre la muerte de su suegro con un mensaje en sus redes sociales, en el que habló de la alegría que es vivir junto a la gente que ama y de disfrutar de los suyos hasta el final.

"Hoy celebro la vida, la alegría y los momentos, celebro la alegría de estar con la gente que amo, celebro cada segundo de vida. 'Ya me pasé el juego' en modo difícil. Ahora solo queda vivir. Alfa y omega. Buen viaje suegro", escribió Mejía en este 'post':

¿Quién era el papá de 'Maleja' Restrepo?

Se llamaba Ramiro de Jesús Restrepo. ‘Maleja’ contó en entrevistas pasadas que su padre no siempre estuvo presente en su vida, pues se separó de su mamá cuando ella atravesaba por la adolescencia, pero años después ella misma se encargó de fortalecer el vínculo con él y de mantener a su familia unida.

El señor Restrepo también pasó a ser cmuy onocido en el mundo digital, por los videos que le hacía su hija, por lo que para muchos seguidores de 'Maleja' y 'Tatán' sintieron su partida.

