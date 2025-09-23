En vivo
Murió papá de 'Maleja' Restrepo: estaba en cuidados intensivos y ella alcanzó a despedirse

Murió papá de ‘Maleja’ Restrepo: estaba en cuidados intensivos y ella alcanzó a despedirse

La actriz y periodista caleña compartió una desgarradora publicación en la que les dejó saber a sus seguidores que la salud de su padre estaba deteriorada. Este martes 23 de septiembre falleció.

Maleja Restrepo con su mamá y su papá
Maleja Restrepo con su mamá y su papá, en nota sobre que su padre murió.
Facebook: Maleja Restrepo
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

