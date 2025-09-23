En vivo
Actualidad  / Hermano de Regio Clown, hallado muerto junto a B-King, busca "alternativa" para repatriar el cuerpo

Hermano de Regio Clown, hallado muerto junto a B-King, busca "alternativa" para repatriar el cuerpo

Cristian Camilo Herrera, hermano del DJ que acompañó a Bayron Sánchez y fue encontrado sin vida en Ciudad de México, rompió el silencio sobre el crimen y destapó si el artista había recibido amenazas.

