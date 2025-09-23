Hermano de Regio Clown, hallado muerto junto a B-King, busca "alternativa" para repatriar el cuerpo

El pasado 22 de septiembre se confirmó la muerte de la expareja sentimental de Marcela Reyes y DJ Regio Clown en México luego de casi una semana reportados como desaparecidos. De acuerdo con la versión de los familiares, los jóvenes habían ido al país azteca por compromisos laborales, pues habían sido invitados a un concierto para promocionar su música. Luego del show, el 16 de septiembre, fueron vistos por última vez en el gimnasio y tenían planes de ir a un restaurante; sin embargo, poco después perdieron el rastro.

Luego de que las autoridades mexicanas dieran a conocer que habían hallado dos cuerpos y que fueran identificados como los colombianos, Cristian Camilo Herrera, hermano de DJ Regio Clown, rompió el silencio desde Cali, Valle del Cauca, recordando al artista como una persona alegre y comprometida con su crecimiento personal y profesional. Sobre la repatriación, confirmó que aún se encuentra en proceso, pues la familia está buscando "alternativas" para viajar al extranjero, reclamar el cuerpo y hacer las honras fúnebres en Colombia.

"Estamos haciendo toda la línea de investigación para que identifiquen a mi hermano ya que me encuentro en Colombia", explicó en medio de un video que fue reproducido por Noticias Caracol.

Durante el mismo encuentro, Herrera confesó que su hermano le había dicho que este era una viaje netamente laboral y que en ningún momento le comentó sobre algún tipo de amenaza que había recibido él o su acompañante; por lo que no llegó a tener miedo de que se fuera. Asimismo, señaló que el artista realizaba otros trabajos a la par de ser DJ, pues de esta forma podía cubrir todos sus gastos.



Quién era DJ Regio Clown

Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clow en la industria musical, era un DJ, empresario y creador de contenido de 35 años con más de 40 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram que mezclaba la música con la espiritualidad, pues de hecho también se destacaba por ser un coach en temas de crecimiento personal. Gracias a sus publicaciones en redes sociales dejó ver la estrecha relación que llevaba con B- King y con su actual pareja sentimental, Angie Miller.

