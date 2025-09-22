En vivo
Karsu
Solidario mensaje a Claudia Lozano de presentadores de Día a Día, por mejoría en su salud

Solidario mensaje a Claudia Lozano de presentadores de Día a Día, por mejoría en su salud

Iván Lalinde, Catalina Gómez, Carlos Calero, Carolina Soto y Carolina Cruz tomaron un espacio del matutino para mandarle la mejor energía a su colega del Show Caracol y desearle pronta recuperación.

Presentadores de Día a Día y Claudia Lozano
Presentadores de Día a Día mandan mensaje a Claudia Lozano, por su salud
Fotos: Instagram @carolinacruzosorio / Instagram @/claudialozanooficial
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

