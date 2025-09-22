Solidario mensaje a Claudia Lozano de presentadores de Día a Día, por mejoría en su salud

Durante la emisión de Día a Día del 22 de septiembre, los presentadores no dejaron pasar por alto el momento que vive Claudia Lozano y quisieron enviarle un mensaje de apoyo. El primer en tomar la palabra fue Iván Lalinde, que entusiasmado por la mejoría que está teniendo la presentadora de Show Caracol, expresó:

“Queremos arrancar el día mandándole un abrazo muy, pero muy especial, a nuestra compañera, amiga, a una persona de esta casa que es Claudia Lozano. Claudia, te mandamos un abrazo con fuerza, tuviste una complicación en una cirugía, pero ya todo bien”.



Mira también: Suso halaga a la mascota de Claudia Lozano: "Tiene mejor cabello que Milton y yo"

En seguida, Catalina Gómez agregó: “Clau, todo el amor para que te recuperes rápido, Te queremos ver muy pronto aquí, sabes que siempre estás en nuestro corazón, y sigue recuperándote”.

Calero, Carolina Soto y Carolina Cruz se unieron al mensaje de sus otros dos compañeros, que tienen un parentesco, y también le enviaron mensajes de recuperación a Lozano.

Publicidad

¿Qué le pasó a Claudia Lozano, presentadora de Show Caracol?

La periodista de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol tuvo una complicación de salud, luego de una cirugía abdominal que tuvo que hacerse. Aunque su situación fue delicada, Lozano ha mostrado síntomas de mejoría, lo que alegra a sus compañeros del noticiero y a todos los televidentes que han pedido por su pronto regreso.

Publicidad

¿Quién es Claudia Lozano, presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol?

Claudia María Lozano Mendoza, como es su nombre completo, es una reconocida modelo y presentadora colombiana, que nació en Medellín, Antioquia. Aunque estudió hotelería y turismo, no llegó a ejercer, pues se dedicó al modelaje desde que tenía 20 años de edad. Su imponente estatura (de 1,80 metros) y su esbelta figura la convirtieron en una modelo recurrente en las pasarelas colombianas. Posteriormente, dio el salto a la televisión y, desde 2007, es una de las caras de Show Caracol, la sección de entretenimiento del noticiero.

